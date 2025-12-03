Hydrocarbures : La transition décore de vaillants acteurs - abamako.com

Hydrocarbures : La transition décore de vaillants acteurs Publié le samedi 6 decembre 2025 | Mali Tribune

Les autorités maliennes de Transition ont rendu hommage dans un décret présidentiel, aux opérateurs pétroliers et responsables syndicaux qui ont accompagné activement l’État dans la gestion de la récente crise des hydrocarbures.



Au total, 25 personnalités ont été distinguées pour leur engagement et leur sens du devoir.





En feuilletant le décret présidentiel qui a été publié dans le Journal officiel de la République du Mali, les décorations attribuées vont du grade de Chevalier de l’Ordre national du Mali à la Médaille de l’Étoile d’Argent du Mérite national avec effigie "Lion Debout".



Cette dernière distinction a été décernée à titre posthume aux chauffeurs décédés lors des opérations d’approvisionnement du pays en hydrocarbures, un geste symbolique qui souligne le sacrifice consenti pour assurer la continuité énergétique nationale.



La crise des hydrocarbures avait mis à rude épreuve l’économie et le quotidien des Maliens. Grâce à la mobilisation conjointe des opérateurs pétroliers, des syndicats et des autorités, les tensions ont pu être atténuées et l’approvisionnement progressivement rétabli.



De nombreux Maliens ont salué cette initiative, la qualifiant d’amplement méritée. Pour eux, ces distinctions traduisent une reconnaissance officielle envers ceux qui ont œuvré, parfois au péril de leur vie, pour maintenir l’accès aux produits pétroliers dans un contexte difficile.



Ousmane Mahamane




