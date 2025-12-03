Agriculture biologique : Recommandations pour l’avenir - abamako.com

Agriculture biologique : Recommandations pour l'avenir Publié le samedi 6 decembre 2025 | Mali Tribune

Le Mali a organisé sa 1ère édition du Forum national sur l’Agriculture biologique (Fnabio), la semaine dernière au Mémorial Modibo Keita.



Initié par l’Association malienne pour la solidarité et le développement (AMSD), en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, le Conseil national des organisations paysannes (CNOP), et autres, le Forum à l’issue des travaux, panels et discussions, a émis plus de 20 recommandations pour l’avenir de l’Agriculture biologique au Mali.





Pendant quatre jours, la capitale malienne a vibré sous les couleurs de l’Agriculture bio et l’agro écologie. Une foire d’exposition de produits agro écologiques et biologiques et des panels de hauts niveaux sur plusieurs thématiques pour ne citer que: « Agriculture biologique enjeux et défis du changement climatique et de la souveraineté alimentaire », « Mobilisation des ressources et l’accès aux financements adaptés pour une meilleure transition agroécologique ».



A l’ouverture du Forum au Mémorial Modibo Keita, le président de l’AMSD, Hamidou Diawara, a alerté sur les perturbations profondes que traverse l’agriculture au Mali aujourd’hui: « Des pluies irrégulières, dégradation accélérée des sols, forte dépendance aux intrants chimiques, et pression croissante sur les ressources naturelles » pour insister que : « L’agroécologie apparaît et s’impose aujourd’hui comme une réponse crédible, efficace et durable».



Après les panels et échanges, le Fnabio a fait une vingtaine de recommandation en guise de résolutions du forum. Il s’agit en tout premier lieu, la gestion des fonds dédiés à l’Agriculture biologique. Les acteurs du forum ont demandé de renforcer la transparence, la traçabilité et la redevabilité dans la gestion de ces fonds et aussi d’accroître le financement public, les investissements nationaux et de faciliter l’accès au crédit agricole.



Ensuite de faire de l’agriculture biologique et agro écologique, des priorités stratégiques pour la souveraineté alimentaire en consolidant et renforçant les capacités des acteurs. Pour ce faire :« Créer un réseau national des producteurs biologiques et Mettre en place une fédération nationale des coopératives. Soutenir la recherche, l’innovation et la vulgarisation des pratiques agroécologiques et biologiques à travers les instituts, universités et centres de formation», ont-ils sollicité, entre autres.





Koureichy Cissé







