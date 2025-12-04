Mali-Chine: le Chargé d’Affaires de l’Ambassade de Chine annonce l’arrivée des dons alimentaires et l’accélération de la centrale solaire de Safo - abamako.com

Mali-Chine: le Chargé d'Affaires de l'Ambassade de Chine annonce l'arrivée des dons alimentaires et l'accélération de la centrale solaire de Safo Publié le dimanche 7 decembre 2025

© aBamako.com par MS

Lancement de la Coupe de l'Ambassadeur de Chine au Mali

Le Chargé d’Affaires de l’Ambassade de Chine Liu Kaiyuan a annoncé l’arrivée prochaine des dons alimentaires destinés au Mali ainsi que l’accélération du projet de la centrale solaire de Safo. Cette déclaration a été faite lors du lancement de la Coupe de l’Ambassadeur de Chine au Mali, organisée à l’ISPRIC ce samedi 6 décembre 2025.

Il a rappelé qu’au lendemain de l’indépendance du Mali, la Chine a contribué à la construction d’usines sucrières, pharmaceutiques et textiles. Plusieurs projets phares témoignent de cette coopération soutenue, parmi lesquels le troisième pont de Bamako, le CICB, l’Hôpital du Mali, la cité universitaire de Kakala, ainsi que les complexes sucriers de Sukala et N’Sukala. L’apport des médecins chinois a également été déterminant dans le développement sanitaire et social du Mali.



́’́’Aujourd’hui, de nouveaux projets stratégiques avancent à grands pas, notamment la centrale solaire de Safo, le programme de la ceinture solaire africaine, ainsi que la construction d’un nouveau centre diabétique.’́’ a déclaré le chargé d’affaires



Selon lui, cette compétition sportive illustre la solidité de la coopération et de l’amitié entre le Mali et la Chine, à l’occasion du 65ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



M.S



