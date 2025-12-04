Localisation d’Iyad Ag Ghali et son épouse par des services de renseignement : les pistent se multiplient - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Localisation d’Iyad Ag Ghali et son épouse par des services de renseignement : les pistent se multiplient Publié le samedi 6 decembre 2025 | aBamako.com

© Autre presse

Iyad Ag Ghali

Tweet



En marge d’une rencontre sécuritaire tenue à Nouakchott en 2014, trois responsables de services de renseignement ont relancé le débat sur la localisation d’Iyad Ag Ghaly, figure centrale du jihadisme au Sahel.



Selon l’un d’eux, l’Emir du groupe Ansar Dine se trouverait « actuellement en Algérie », une affirmation présentée comme appuyée par des informations « précises ». Un second interlocuteur tempère toutefois cette certitude, avançant qu’Iyad Ag Ghaly évoluerait toujours dans la zone frontalière entre l’Algérie et le Mali, terrain traditionnel de ses déplacements.



Le troisième responsable souligne un élément jugé tangible : la présence de l’épouse d’Ag Ghaly à Tamanrasset, dans le quartier Sersouf, même si celle-ci serait sur le point de déménager.



Malgré la traque menée par les forces françaises de l’opération Serval jusqu’à fin février 2014 dans la région de Kidal, l’énigme autour de la localisation exacte d’Iyad Ag Ghaly reste entière.

