Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article
Politique

Académies d’enseignement de Bamako: Cabale contre les deux directrices
Publié le lundi 8 decembre 2025  |  L’Inter de Bamako
Comment



La Directrice de l’Académie d’enseignement de Bamako-Rive Gauche (AEB-RG), Mme Dolo Kadidja Kodio et la directrice de l’Académie d’enseignement de Bamako-Rive Droite (AEB-RD), Mme Diarra Aminata Kanté, auront tout, sauf l’accalmie et la sérénité au sein de leur service. Elles sont, depuis un certain, la cible des gens hostiles à la nouvelle gouvernance qu’elles comptent instaurer dans leur direction pour une meilleure articulation des divisions et services.
La directrice de l’AEB-RG, son tort a été de relever quatre agents, «proches» de la Sécurité d’État (SE), de leur poste. La directrice de l’AEB-RD s est dans la ligne de mire de ses détracteurs pour avoir insisté sur la ponctualité, la rigueur et le sérieux, mais aussi pour avoir déclenché un combat contre l’absentéisme et le laisser-aller. Cette cabale contre les deux directrices serait menée à tambour battant par des gens tapis dans l’ombre.
Chaîne WhatsApp d'aBamako.com
Abonnez-vous vite pour ne plus rien rater de l'actualité !
Commentaires

Sondage
Nous suivre
Nos réseaux sociaux

Comment