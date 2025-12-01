Académies d’enseignement de Bamako: Cabale contre les deux directrices - abamako.com

Académies d'enseignement de Bamako: Cabale contre les deux directrices Publié le lundi 8 decembre 2025 | L'Inter de Bamako

La Directrice de l’Académie d’enseignement de Bamako-Rive Gauche (AEB-RG), Mme Dolo Kadidja Kodio et la directrice de l’Académie d’enseignement de Bamako-Rive Droite (AEB-RD), Mme Diarra Aminata Kanté, auront tout, sauf l’accalmie et la sérénité au sein de leur service. Elles sont, depuis un certain, la cible des gens hostiles à la nouvelle gouvernance qu’elles comptent instaurer dans leur direction pour une meilleure articulation des divisions et services.

La directrice de l’AEB-RG, son tort a été de relever quatre agents, «proches» de la Sécurité d’État (SE), de leur poste. La directrice de l’AEB-RD s est dans la ligne de mire de ses détracteurs pour avoir insisté sur la ponctualité, la rigueur et le sérieux, mais aussi pour avoir déclenché un combat contre l’absentéisme et le laisser-aller. Cette cabale contre les deux directrices serait menée à tambour battant par des gens tapis dans l’ombre.



