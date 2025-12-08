Académie d’enseignement Bamako-Rive Gauche: Le gouverneur Abdoulaye Coulibaly livre la directrice à ses ennemis - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Académie d’enseignement Bamako-Rive Gauche: Le gouverneur Abdoulaye Coulibaly livre la directrice à ses ennemis Publié le lundi 8 decembre 2025 | L’Inter de Bamako

Tweet



Rien ne va plus au sein de l’Académie d’enseignement de Bamako-Rive Gauche (AEB-RG). Et au cœur de cette atmosphère tendue, le gouverneur du district de Bamako, M. Abdoulaye Coulibaly. Depuis sa décision en date du 21 novembre abrogeant une autre décision signée par ses soins, les travailleurs de l’AEB-RG ne regardent plus dans le même rétroviseur.

En effet, sur proposition de la directrice de l’Académie, le gouverneur Coulibaly avait relevé quatre agents de leur poste. Ces décisions de relève datent du 23 octobre. Et à la surprise générale, il est revenu sur les mêmes décisions en les abrogeant par la décision du 21 novembre 2025. Celle-ci permet désormais au quatre agents de réoccuper leur poste.

Selon des sources concordantes, les agents relevés auraient tapé à toutes les portes pour un retour dans leur bureau. Ils auraient crié sur tous les toits qu’ils ont été victimes de leur dénonciation de la falsification des notes à l’examen du Diplôme d’études fondamentales (DEF), 2025.

Alors que la directrice évoque son pouvoir discrétionnaire. On apprend qu’ils seraient des agents doubles travaillant pour la Sécurité d’État. Raison pour laquelle ils bénéficient de la «prime de dénonciation» en les maintenant à leur place contre la bonne marche du service. Ainsi, par sa volte-face, le gouverneur du district de Bamako, Abdoulaye Coulibaly, il livre Mme Kadidja Kodio à ses ennemis et l’humilie devant l’opinion nationale.



