Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Afrique
Article
Afrique

Tentative de coup d’Etat au Bénin: "la situation est totalement sous contrôle", dit le président Talon
Publié le lundi 8 decembre 2025  |  AFP
Patrice
© Autre presse par DR
Patrice Talon, Président du Bénin
Comment


"La situation est totalement sous contrôle" a déclaré le président béninois Patrice Talon public seront maintenus partout sur le territoire national", a-t-il ajouté, indiquant que "cette que les autorités ont annoncé avoir déjoué.

"Je voudrais vous assurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter par dimanche soir à la télévision nationale, après une tentative de coup d'Etat dans la matinée, conséquent à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même, la sécurité et l'ordre

str-bam/bdi/ayv/
Chaîne WhatsApp d'aBamako.com
Abonnez-vous vite pour ne plus rien rater de l'actualité !
Commentaires

Sondage
Nous suivre
Nos réseaux sociaux

Comment