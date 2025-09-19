Tentative de coup d’Etat au Bénin: "la situation est totalement sous contrôle", dit le président Talon - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Tentative de coup d’Etat au Bénin: "la situation est totalement sous contrôle", dit le président Talon Publié le lundi 8 decembre 2025 | AFP

© Autre presse par DR

Patrice Talon, Président du Bénin

Tweet

"La situation est totalement sous contrôle" a déclaré le président béninois Patrice Talon public seront maintenus partout sur le territoire national", a-t-il ajouté, indiquant que "cette que les autorités ont annoncé avoir déjoué.



"Je voudrais vous assurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter par dimanche soir à la télévision nationale, après une tentative de coup d'Etat dans la matinée, conséquent à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même, la sécurité et l'ordre



str-bam/bdi/ayv/