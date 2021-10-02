Biennale artistique et culturelle de Tombouctou 2025 : La Cité mystérieuse fin prête pour accueillir l’événement - abamako.com

A moins de deux semaines de l’ouverture de la Biennale artistique et culturelle de Tombouctou 2025, prévu du 18 au 28 décembre, la ville historique affiche sa pleine readiness.



La mission de terrain effectuée le lundi 1er décembre par le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé, a confirmé que la Cité mystérieuse est prête à accueillir l’un des plus grands rendez-vous culturels du Mali.





La mission conduite le lundi 1er décembre par le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé, en présence du gouverneur Bakoun Kanté et du coordinateur de la Biennale, Mamary Diarra, a levé tout doute : Tombouctou est prête. Les préparatifs avancent avec rigueur et dignité, à la hauteur du prestige historique de cette ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.



Des sites emblématiques restaurés et prêts à rayonner



De la salle Ali Farka Touré, symbole de l’excellence musicale malienne, au stade municipal Baba Alkairou, en passant par l’Institut Ahmed Baba héritier d’une tradition intellectuelle qui fit jadis de Tombouctou un phare du savoir chaque site inspecté témoigne d’une mobilisation remarquable.



Les lieux de mémoire, tels que la chefferie traditionnelle de Djingarey Ber et le Monument Flamme de la Paix, hauts symboles d’unité et de résilience, ont été soigneusement préparés pour accueillir le public, les troupes artistiques et les délégations venues de tout le pays.



Même la résidence du Gouverneur, en pleine rénovation, illustre la volonté des autorités régionales de faire de cette Biennale une rencontre digne de la grandeur de Tombouctou et de son histoire millénaire.







Une organisation consolidée pour honorer la dimension nationale de la Biennale





Le mardi 2 décembre, la séance de travail entre le ministre Daffé et la Commission régionale d’organisation a permis de consolider les derniers réglages. Hébergement, sécurité, circulation, restauration, gestion des espaces publics, accueil des artistes : chaque détail a été évalué avec une attention particulière, dans le respect de l’esprit de l’événement.



Le ministre a salué le sérieux des équipes locales et réaffirmé l’engagement indéfectible des autorités nationales à accompagner Tombouctou jusqu’au dernier jour de préparation. Pour lui, toutes les conditions matérielles, logistiques et symboliques sont désormais réunies pour offrir une Biennale exemplaire, à la hauteur de la vocation culturelle du Mali.



Placée sous le thème « Culture, pilier pour bâtir le Mali nouveau », cette édition s’annonce comme une célébration majestueuse du patrimoine malien. Dans la Cité mystérieuse, où se croisent les héritages songhaï, touareg, arabe, peul et bambara, la Biennale prendra une dimension particulière : celle d’un hommage à ce que le Mali a de plus précieux sa culture, son génie créatif et sa mémoire collective.



En confirmant sa préparation complète, Tombouctou envoie un message puissant : la ville est prête à redevenir le cœur battant de la culture malienne, le temps d’une Biennale qui promet d’allier tradition et modernité, mémoire et renaissance.



La Cité des 333 Saints est prête. Que la Biennale 2025 vienne célébrer son éclat.



Djibril Founèkè



