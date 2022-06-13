Douanes maliennes : Le Colonel Cheick Amala Diallo, nouveau Directeur Général - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Douanes maliennes : Le Colonel Cheick Amala Diallo, nouveau Directeur Général Publié le lundi 8 decembre 2025 | Arc en ciel

Tweet



Le Conseil des ministres du 3 décembre 2025 a procédé à la nomination du Colonel Cheick Amala Diallo en qualité de Directeur général des Douanes du Mali, en remplacement du colonel Amadou Konaté.



Cette nomination marque une nouvelle étape pour l’administration douanière, engagée dans une dynamique de performance, de modernisation et de mobilisation accrue des recettes.





Fort d’un parcours exemplaire, le Colonel Cheick Amala Diallo a gravi les échelons au sein de l’institution douanière, occupant successivement plusieurs postes stratégiques où il a su faire preuve d’un professionnalisme rigoureux, d’une expertise reconnue et d’un sens élevé du devoir. Ses années d’expérience sur le terrain comme dans les services centraux constituent aujourd’hui un atout majeur pour conduire la Douane malienne vers de nouveaux horizons.



Sa nomination intervient à un moment où son prédécesseur a fait un record au niveau des recettes douanières. Pour M. Diallo, les attentes sont fortes : renforcer la lutte contre la fraude et la contrebande, moderniser et améliorer davantage les procédures douanières, la transparence et surtout atteindre, puis dépasser les objectifs de mobilisation des recettes, indispensables au financement des politiques publiques et au développement du pays.



Connu pour sa rigueur, son intégrité et sa capacité d’analyse, le Colonel Diallo dispose de toutes les compétences requises pour relever ces défis avec brio bien sûr avec l’accompagnement des gabelous.



Les agents des douanes, les partenaires techniques et financiers ainsi que les opérateurs économiques voient en lui un leader capable d’impulser une nouvelle dynamique fondée sur plus de professionnalisme, d’innovation et de bonne gouvernance. Sa vision, axée sur l’efficacité opérationnelle et la responsabilité, augure d’un climat de travail propice à la performance collective.





En lui souhaitant la bienvenue à la tête de la Direction générale des Douanes, l’ensemble des acteurs du secteur expriment leur confiance dans sa capacité à poursuivre les chantiers engagés par M. Konaté, à consolider les acquis et à conduire l’administration douanière vers un dépassement significatif des recettes au profit du Mali.



Amadou Sidibé



