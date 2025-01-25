Distinction nationale : Alexis Kalambry, Médaillé de l’Etoile d’Argent du Mérite national - abamako.com

Publié le lundi 8 decembre 2025 | Arc en ciel

L’une des éternelles plumes qui élèvent la presse malienne, le Directeur de publication du journal Mali-Tribune, Alexis Kalambry, a été élevé au rang de Médaillé de l’Etoile d’Argent du Mérite national, avec l’effigie « Lion Debout ».



Cette distinction vient consacrer une carrière exemplaire, entièrement dédiée à la vérité, à la rigueur et à la défense de l’information de qualité.





Figure emblématique du paysage médiatique, fondateur de Mali-Tribune et ancien Directeur du journal Les Echos, Alexis Kalambry incarne depuis plus de trois décennies une écriture qui éclaire, inspire et traverse le temps. Sa plume, ferme et élégante, s’est imposée comme l’une des plus constantes et des plus respectées du pays.



Dans le milieu journalistique, il fait partie de ces « dinosaures » que l’on nomme ainsi non pour marquer l’ancienneté, mais pour saluer la grandeur. Présent sur tous les fronts où les intérêts de la presse malienne doivent être défendus, il a toujours été cette voix calme et déterminée qui refuse les silences imposés.



Son nom a franchi les frontières, porté par la constance d’un engagement rare. A la tête du premier journal privé du Mali, Les Echos, il a redonné noblesse et vigueur à une rédaction qui a marqué plusieurs générations.



Respecté des anciens comme des jeunes journalistes, Alexis Kalambry s’est imposé comme un modèle de rigueur, d’intégrité et d’élégance intellectuelle. Chacune de ses publications résonne comme une leçon de professionnalisme, chaque éditorial comme une respiration pour la démocratie.



Cette distinction nationale est plus qu’un hommage : elle est la reconnaissance officielle d’une vie donnée à la presse, à la liberté, et à l’exigence d’informer juste et vrai.



Djibril Diallo



