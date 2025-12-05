Le tiktokeur Chico arrêté… - abamako.com

Le tiktokeur Chico arrêté… Publié le lundi 8 decembre 2025

Dans un communiqué publié le jeudi 4 décembre 2025 sur les réseaux sociaux, le cabinet Sow-Seck-Diagne et associés informe les autorités maliennes de l’arrestation par la justice sénégalaise du tiktokeur Cheikh Nimaga dit Chico. L’information a vite fait le tour des réseaux sociaux.

Tunisie : Ahmed Néjib Chebbi condamné à 12 ans de prison

Selon les informations largement diffusées sur les réseaux sociaux, l’opposant tunisien Ahmed Néjib Chebbi a été arrêté à la suite d’une condamnation confirmée en appel à 12 ans de prison pour ‘’complot contre la sûreté de l’Etat’’. D’après les mêmes informations, sa famille et son avocat ont affirmé qu’il aurait été immédiatement arrêté après le verdict, dans un climat politique qu’ils jugent de ‘’répression sans précédent’’.



Somagep-Sa : Mme Bocoum sur le terrain

Jeudi 4 décembre 2025, la Directrice générale de la Somagep-Sa, Bocoum Fatoumata Siragata Traoré, a effectué une visite de terrain en compagnie du Directeur général adjoint, Sidi Patrice Diallo, des Directeurs de la production, de la distribution et de la maintenance électromécanique.

A l'Agence de Kalabancoro, la Directrice a observé auprès de l’Agent de zone, Hama Yalcouyé, le processus de relevé des compteurs et l’interaction avec les clients. Elle a salué le professionnalisme et le dévouement des agents de zone. La visite s’est poursuivie dans les stations compactes de Magnambougou et de Missabougou, puis dans les réservoirs de Missira situés sur les hauteurs, près du marché de Médine.

Alhamdou Ag Ilyène remercie la presse

Par une correspondance adressée à sa faîtière, le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Alhamdou Ag Ilyene exprime sa reconnaissance à la presse nationale pour s’être tenue ‘’débout sur les remparts’’ face à la guerre informationnelle livrée à notre pays par certains medias français. Dans les périodes où les attaques numériques, les manipulations médiatiques, les campagnes de désinformation et les narratifs hostiles cherchent à fragiliser nos institutions, à semer le doute dans l’esprit des populations et affaiblir la cohésion nationale, la presse malienne s’est affirmée comme un vigile et un acteur stratégique au service de la vérité, affirme le ministre dans la correspondance. Le ministère réaffirme sa disponibilité à intensifier sa collaboration stratégique avec la Maison de la presse dans l’objectif de défendre les intérêts du Mali.



Voici la carte de l’investisseur !

Pour le développement endogène du Mali, la Carte de l’investisseur, un instrument stratégique, a été conçue par l’API-Mali en partenariat avec le PNUD. Présidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, la cérémonie de lancement a eu lieu le jeudi 4 décembre 2025. Moussa Alassane Diallo a salué la pertinence de cette plateforme innovante, présentée comme un cadre structurant pour renforcer la confiance, améliorer la visibilité des opportunités d’affaires et créer un environnement propice à l’initiative privée. Il a insisté sur le rôle déterminant de l’investissement productif dans la consolidation d’un développement endogène, moteur de résilience et de souveraineté économique. La Carte de l’Investisseur propose une cartographie actualisée des opportunités d’affaires dans toutes les régions du Mali. Elle valorise les secteurs stratégiques, notamment ceux porteurs de transformation locale et met en avant les chaînes de valeur les plus susceptibles de générer emplois, innovation et compétitivité nationale.

