Accusé de faux, usage de faux et d’atteinte aux biens publics : Choguel Maïga entendu par la Cour suprême sur le fond du dossier - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Accusé de faux, usage de faux et d’atteinte aux biens publics : Choguel Maïga entendu par la Cour suprême sur le fond du dossier Publié le lundi 8 decembre 2025 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

Le premier ministre Dr Choguel Kokalla Maiga

Tweet

Accusé de faux, usage de faux et d’atteinte aux biens publics : Choguel Maïga entendu par la Cour suprême sur le fond du dossier



Après cent jours passés derrière les barreaux de la prison centrale de Koulikoro, l’ancien Premier ministre de la Transition, Choguel Kokalla Maïga, a comparu devant la Cour suprême de Bamako pour être entendu sur le fond du dossier ayant conduit à son placement sous mandat de dépôt en août dernier.

Placé sous mandat de dépôt en août 2025, Choguel K. Maïga avait été transféré à la prison de Koulikoro, où il a passé cent jours avant d’être présenté devant la Cour suprême. Les charges retenues contre lui portent sur atteinte aux biens publics ainsi que faux et usage de faux. Cette nouvelle audition devant la plus haute juridiction du pays laisse entrevoir une avancée significative dans le traitement du dossier.



Pour de nombreux observateurs, l’issue de cette procédure pourrait avoir des répercussions sur la scène politique nationale, où Choguel Maïga demeure une figure influente, ayant été au cœur de la Transition.



Ousmane Mahamane