Mali-USA : le Premier ministre reçoit l'Ambassadrice des États-Unis et alerte sur la propagande des États sponsors du terrorisme Publié le lundi 8 decembre 2025

L’Ambassadrice des États-Unis à Bamako, reçue ce lundi 8 décembre 2025 par le Premier ministre, a transmis le message des autorités américaines qui restent « ouvertes pour toute coopération avec le Mali. » Selon elle, les USA saisissent toutes les opportunités de collaboration entre les hommes d’affaires des deux pays. Elle a passé en revue la situation sécuritaire dans le Sahel.



Pour le Premier ministre, Chef du Gouvernement, le Général de Division Abdoulaye MAÏGA, cette visite lui offre l’occasion de féliciter, au nom du Général d’Armée Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, l’Ambassadrice pour les efforts louables au service de nos deux pays.



Le Chef du Gouvernement s’est réjoui des relations très profondes qui permettent de coopérer dans plusieurs domaines. Il s’est félicité du regard bienveillant des USA envers les Autorités de la Transition qui apprécient cette perception positive.



Le Premier ministre a également expliqué la position de la Confédération des États du Sahel qui est désormais un espace et un théâtre d’opération unique. Il a ajouté que certains États sponsors du terrorisme se lancent dans une propagande et une désinformation à outrance à travers leurs médias qui font l’apologie du terrorisme.



Le Général de Division Abdoulaye MAIGA a souhaité que l’aide américaine puisse avoir un impact dans la transparence et la confiance mutuelle.



