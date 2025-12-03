Edito : le message d’unité et de solidarité du PM Choguel K Maiga qui sonne comme un aveu de culpabilité - abamako.com

Edito : le message d'unité et de solidarité du PM Choguel K Maiga qui sonne comme un aveu de culpabilité Publié le lundi 8 decembre 2025 | L'Alternance

Un message de solidarité, d’unité, de résilience, et de sérénité face au chaos, attribué à l’ancien Premier ministre Choguel Kokala Maiga est devenu viral sur la toile la semaine dernière.



Il a non seulement créé l’émoi chez certains, mais aussi de la surprise surtout venant de celui qui est considéré par une frange importante du peuple malien comme le bourreau qui a semé ce chaos dans lequel patauge le Mali. L’ancien PM est sans nul doute le premier responsable voire le coupable de la bouleversante situation dans laquelle se trouve le Mali depuis 2021. La question qui taraude les esprits est celle de savoir pourquoi un tel message et à un moment non seulement critique, mais également à quelques heures seulement de sa comparution pour détournement des deniers publics ? En homme politique rusé Choguel K Maiga veut se faire bonne conscience en s’érigeant en grand rassembleur, d’où certainement ce message adressé au peuple malien pour avoir sa sympathie, à défaut de son soutien, face à ce que ses partisans appellent une cabale médiatico- judiciaire contre leur mentor pour l’abattre politiquement. La deuxième grille de lecture pourrait être une repentance après s’être moralement reconnu coupable du chaos dans lequel s’embourbe encore le Mali et cela en voulant assouvir ses ambitions démesurées voir ses prétentions illégitimes.





Sur le fond le message de l’ancien PM Choguel K Maiga sonne clairement comme un aveu d’incompétence et de culpabilité face au chaos dont il est l’un des inspirateurs. Cet appel à la solidarité, à la résilience et à l’unité face aux turbulences économiques, sociales et sécuritaires, à un peuple meurtri, ne pourrait s’assimiler qu’à une intervention du médecin après la mort. L’appel du PM Choguel K Maiga ne pourrait tomber que dans l’oreille d’un sourd, car l’auteur est vu par tous les grands observateurs de la scène politique comme étant l’un des grands instigateurs de la situation dans laquelle se trouve le Mali. Au regard de ce passé trouble il semble être en train de rater l’occasion de se taire pour ne pas continuer à remuer le couteau dans la plaie encore béante. Rappelons quelques faits qui attestent à bien des égards qu’il est le premier responsable de la situation dans laquelle s’embourbe le Mali depuis son avènement comme premier ministre en 2021 après le deuxième coup d’Etat qui a renversé l’ancien Colonel Bah N’Daou. Choguel K Maiga a commencé par remettre en cause le délai souverainement fixé à 18 mois, au terme duquel le Mali allait signer son retour à l’ordre constitutionnel normal, en initiant les Assises Nationales de la Refondation, ANR. Ces Assises dites nationales ont sans nul doute sonné le glas de l’unité nationale et de la cohésion sociale, car elles ont stigmatisé certains, surtout ceux qui ont refusé d’avaler la couleuvre de la complicité, voire de la duplicité. Ces derniers ont été relégué au rang, qualifié même de « FASO DEN JUGU » en traduction littérale les ennemis de la patrie et ceux qui ont participé à cette mascarade ont eu le noble qualificatif de « FASO DEN GNOUMA » autrement dit des vrais patriotes. Après s’en est suivie toute la cabale médiatique contre toutes les organisations sous régionales, régionales et internationales, qualifiées à tort comme étant les seules responsables de la situation dans laquelle se trouve le Mali.





Qui ne se rappelle pas des diatribes vexatoires du PM contre l’occident avec la France en tête. Il a fait porter le chapeau de la responsabilité du chaos du Mali aux forces étrangères présentes au Mali. Comme si cela ne suffisait pas il s’était également donné pour mission de déconstruire la démocratie et d’affaiblir tous les acteurs démocratiques. Il a largement contribué à décrédibiliser la classe politique en lui faisant endosser la responsabilité de la faillite de l’Etat. C’est pourquoi ses détracteurs lui ont collé l’étiquette de PM clivant. Pour ses nombreux détracteurs, il est le PM qui a le plus divisé les maliens. Nous allons faire l’économie de toutes les manœuvres qu’il a orchestrées au sein du Mouvement du 5 Juin Rassemblement des Forces Patriotiques, M5 RFP. Ce Mouvement, faudrait-il le rappeler est celui qui a mené une lutte farouche et téméraire contre l’ancien régime IBK et des mois durant. Le coup d’Etat qui a été, justement le parachèvement de cette lutte, est intervenu le 18 Août 2020, la suite, on la connait : trahisons, divisions, insécurité, effondrement de l’économie, prisons pour certaines voix dissidentes, exil forcé pour d’autres, mise entre parenthèses de la démocratie et de l’Etat de droit.



Monsieur le PM Choguel Voici le bilan de vos ASSISES NATIONALES de la REFONDATION, ANR. L’honneur, la dignité et l’honnêteté intellectuelle, recommandent à tout homme vertueux de se taire quand on est à la base d’une telle descente apocalyptique aux enfers de son peuple.



Youssouf Sissoko



