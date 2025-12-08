Partenariat Zanfere Consulting-DEV-CE : une alliance stratégique mise à la disposition des entreprises - abamako.com

Afin de valoriser leur potentiel, les responsables des cabinets de consultation Zanfere Consulting et DEV-CE, ont signé un accord de Partenariat, le 8 décembre 2025, sous le regard attentif de leur personnel respectif.



Par cette alliance stratégique et mutuellement bénéfique afin d'étendre les services, partager l'expertise, permet aux deux cabinets par-delà unir leurs forces pour une offre plus complète, d'optimiser les ressources et de se positionner sur des projets complexes, tout en renforçant leur notoriété et crédibilité.





Dotée d'experts compétents et expérimentés en Gestion des ressources Humaines, en Droit, Agroéconomie, en Audit et Contrôle de Gestion, en Electromécanique, en Finance et Comptabilité, en Management de la Qualité, en Gestion des Projets ainsi qu’en Gestion Logistique et Transport, Zanfere consulting SARL et DEV-CE, offrent des conseils appropriés afin de permettre à ses clients d’asseoir une gestion rigoureuse, ce par la conception et la mise en œuvre de projets fiables et rentables dans le respect des normes légales et réglementaires.



La formation étant un élément clé dans la performance de toute entreprise, ce partenariat permet aux parties déjà spécialisées dans les études de modération, d'animation, de planification et de formation, de dispenser en formation continue un enseignement professionnalisé permettant d'accroître la formation générale, le développement de personnalité, la responsabilités et l'aptitude du travail personnel et en équipe.



Et ça n’est pas tout. Par leur expérience respective, acquise tout au long des missions de conseil, ce partenariat inclut également l’organisation et la gestion d’enseignements et cours technologiques, de stages, de conférences et de séminaires selon les besoins de la clientèle.



Et avec autant de spécialités en son sein, notamment dans la stratégie de développement des entreprises, en conseil juridique, en formation sur le développement du personnel, capital humain des entreprises, ce partenariat permet aux parties d’intervenir dans la vie et la gestion des coopératives des entreprises et en particulier en milieu rural et urbain.





Amidou KEITA

