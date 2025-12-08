CAN Maroc 2025 : Les Aigles du Mali poussés dans le dos par un vent de doute ! - abamako.com

A deux semaines du coup d'envoi de la coupe d’Afrique 2025, qui se tiendra au Maroc, le nid des Aigles vacille entre incertitudes et profonds malaises.



En effet, on a rarement vu une approche de compétition semée de doutes et de tumultes pour notre sélection nationale. Le premier grand doute réside dans le manque de cohésion qui caractérise le groupe depuis le limogeage de l’ex sélectionneur Eric Chelle débouchant sur un clanisme responsable de l’échec lors des qualifications pour le mondial 2026. En second lieu, l’incapacité évidente du nouveau sélectionneur Tom Saintfiet à fédérer son effectif autour de l’essentiel et qui se traduit par ses tergiversations pour l’attribution du capitanat créant ainsi des frustrations dans le vestiaire. Pour couronner le tout, les dissensions internes entre ministère en charge du sport et la FEMAFoot en déphasage sur les préparatifs de la CAN. En témoigne la sortie tardive des maillots de l’équipe nationale pour le grand rendez-vous continental. Sur un tout autre plan d'entrée de compétition, le vent ne semble pas favorable aux Aigles qui devront affronter des adversaires qui leur donnent historiquement du fil à retordre à la CAN, en occurrence le Maroc et la Zambie. Nonobstant, on garde espoir sachant que l’équipe nationale aime souvent voler à contre-courant du vent, notamment avec quelques brillants parcours à la CAN lorsque le scepticisme collectif efface la pression populaire.





Seydou Diakité