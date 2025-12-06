Coopération régionale : le Premier ministre Abdoulaye Maïga en visite officielle en Guinée - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Coopération régionale : le Premier ministre Abdoulaye Maïga en visite officielle en Guinée Publié le mardi 9 decembre 2025 | aBamako.com

Tweet







Le Premier ministre, ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation le Général de Division Abdoulaye MAIGA a quitté Bamako ce matin pour la Guinée.



A Conakry, le Chef du Gouvernement conduit une mission gouvernementale comprenant les ministres de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA, le ministre de l'Economie et des Finances Alousseni SANOU, le ministre des Transports et des Infrastructures DEMBELE Madina SISSOKO et le ministre de l'Elevage et de la Pêche Youba BA.



Cette visite du Premier ministre vise à renforcer la coopération entre le Mali et la Guinée.

