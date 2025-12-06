Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article
Politique

Coopération régionale : le Premier ministre Abdoulaye Maïga en visite officielle en Guinée
Publié le mardi 9 decembre 2025  |  aBamako.com
Comment





Le Premier ministre, ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation le Général de Division Abdoulaye MAIGA a quitté Bamako ce matin pour la Guinée.

A Conakry, le Chef du Gouvernement conduit une mission gouvernementale comprenant les ministres de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA, le ministre de l'Economie et des Finances Alousseni SANOU, le ministre des Transports et des Infrastructures DEMBELE Madina SISSOKO et le ministre de l'Elevage et de la Pêche Youba BA.

Cette visite du Premier ministre vise à renforcer la coopération entre le Mali et la Guinée.
Chaîne WhatsApp d'aBamako.com
Abonnez-vous vite pour ne plus rien rater de l'actualité !
Commentaires

Sondage
Nous suivre
Nos réseaux sociaux

Comment