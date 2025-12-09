Mali : Revoilà Mahmoud Dicko - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali : Revoilà Mahmoud Dicko Publié le mardi 9 decembre 2025 | Le témoin

© aBamako.com par MS

L’Imam Mahmoud Dicko

Tweet



L'imam de Balalaboihou est de retour sur la scène publique avec la Coalition des Forces pour la République (CFR), un mouvement lancé le vendredi 5 décembre en vue d’accélérer la fin de la Transition.



C'est par un communiqué officiel - dont nous avons reçu copie - que la teneur de cette énième plate-forme d'opposition a été étalée au grand jour. Animée par des figures majeures emblématiques de la société civile et de l'arène politique en disgrâce, la CFR est conduite par celui-là même par qui la Transition a vu le jour : le redouté Imam Mahmoud Dicko.



Exilé du pays depuis 2 ans, l'ancien président du Haut Conseil islamique a pour porte-parole l'économiste Étienne Fakaba Sissoko, également en exil depuis sa sortie de prison et qui séjourne en France où il enchaîne les sorties médiatiques contre "le pouvoir de Bamako".



Après avoir échoué à rentrer au bercail par deux tentatives, l'influent Guide spirituel se serait entouré d'importants acteurs de la scène publique malienne, dont les noms ne sont pas rendus publics pour raisons de stratégiques.



D'une part, les objectifs de la Coalition des forces pour la République concernent le retour à l'ordre constitutionnel, la protection des populations, le rétablissement des libertés fondamentales, une justice vraie et sans frustrations sociales, un dialogue national inclusif incluant les mouvements rebelles dont les chefs jihadistes Iyad Ag Ghaly et Hamadoun Kouffa, du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), sans oublier les autonomistes du Front de libération de l'Azawad (FLA).





Ce 3ème mouvement mis en place par Dicko pour " déposer " le pouvoir de Bamako prône la désobéissance civile, une armée qui s'assume en refusant les ordres d'un pouvoir allant dans le mauvais sens et des magistrats engagés dans la «résistance judiciaire». Il s'agit visiblement d'un nouveau rebond, après sa précédente sortie consécutive aux joutes référendaires de 2023 où il a battu campagne pour le NON et contre la laïcité.



Reste à savoir si la Transition incarnée par les rois de Kati sera spectatrice de cette manœuvre de son allié des premières heures, lors du putsch du 18 août 2020.



Keita Idrissa







