Général Abdoulaye Maiga: « Bamako n’a jamais été menacée par les groupes terroristes » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Général Abdoulaye Maiga: « Bamako n’a jamais été menacée par les groupes terroristes » Publié le mardi 9 decembre 2025 | Africaguinee.com

Tweet

Le Premier ministre malien, le Général Abdoulaye Maiga, a clôturé sa visite de travail en Guinée ce mardi dans l’après-midi. Lors d’un point de presse conjoint avec son homologue guinéen, Amadou Oury Bah, le Chef du Gouvernement malien a abordé la situation sécuritaire au Mali, notamment la crise récente liée à la distribution de carburant.



Un « signal fort » d’amélioration substantielle de la sécurité





Pour le Général Maiga la situation actuelle est une preuve de l’efficacité des Forces Armées Maliennes (FAMa). Répondant aux préoccupations sécuritaires, le Premier ministre Maiga a rappelé le contexte historique, soulignant le chemin parcouru par son pays depuis la crise de 2012. Il a affirmé que les difficultés actuelles témoignaient en réalité d’un retournement de situation en faveur des forces gouvernementales.



« Je voudrais faire un rappel extrêmement important. Ce que vit le Mali aujourd’hui est un signal fort d’amélioration substantielle de la situation sécuritaire. Je voudrais rappeler qu’en 2012, le Mali avait perdu plus de 70% de son territoire grâce à l’action des groupes terroristes. Depuis trois ans, par la grâce de Dieu, nous avons pu inverser la tendance grâce à l’engagement de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, avec un leadership du Général Assimi Goita », a-t-il déclaré.



La crise du carburant, preuve d’une forte pression sur les jihadistes



Concernant la crise du carburant qui a récemment secoué le pays, et les déclarations l’associant à une puissance accrue des groupes armés, le Général Maiga a plaidé pour une analyse plus juste de la situation. Selon lui, le nouveau mode opératoire des terroristes – s’attaquer aux structures logistiques plutôt qu’aux villes – est la preuve qu’ils sont désormais affaiblis.



« Je voudrais vraiment vous inviter à remettre la crise du carburant dans ses proportions réelles. Il est également important de rappeler que ce changement de mode opératoire des groupes terroristes est un indicateur du fait que ces groupes aujourd’hui sont sous pression forte des forces armées maliennes en collaboration avec les autres forces de la Confédération des États du Sahel. En 2012, ce sont des groupes qui contrôlaient les régions entières. Aujourd’hui, ce sont des groupes qui se retrouvent à perturber les structures logistiques. C’est un indicateur très réaliste, très fort, de la pression subie par ces groupes terroristes », a-t-il martelé.



Dénonciation de la propagande et assurance pour Bamako



Le Chef du Gouvernement malien dénonce vivement ce qu’il a appelé une « guerre informationnelle », ciblant certaines institutions médiatiques qu’il accuse de propager des scénarios alarmistes. Il a formellement rassuré l’opinion sur la sécurité de la capitale.



« Je suis d’un côté la crise du carburant. En tout cas, nous dénonçons avec force la guerre informationnelle, la propagande à laquelle le Mali a été victime. Je pense que nous avons suivi ici tous, avec une profonde indignation, des scénarios dignes de fiction. Je voudrais vous rassurer que Bamako n’a jamais été menacé par les groupes terroristes. Aujourd’hui, les groupes terroristes n’ont aucune capacité ni de menacer Bamako, ni aucune autre région du Mali. Malheureusement, dans cette guerre des informations, il y a certains organes de presse qui se distinguent négativement. Malheureusement, Radio France Internationale, qui est la base de ces questions, en fait partie. »



Nous y reviendrons!



Boubacar 1 DIALLO



Pour Africaguinee.com