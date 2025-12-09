Les prix des céréales et légumes en baisse au Mali - abamako.com

Les prix des céréales et légumes en baisse au Mali
Publié le mardi 9 decembre 2025 | studio tamani

Les prix de certaines denrées alimentaires connaissent une tendance baissière au Mali. Cette diminution est imputable à l’abondance de ces produits en cette période des récoltes.



Cette baisse des prix concerne les céréales : le riz, le mil, le haricot, entre autres. Elle est aussi constatée sur les prix des légumes. « Le kilogramme du haricot est vendu entre 650 et 700 FCFA », témoigne une habitante à Yanfolila, dans la région de Bougouni. « Le sac de riz est à 22 000 FCFA et le kilogramme de haricots à 500 FCFA », renchérit de son côté une ménagère à Sikasso, région voisine de Bougouni. « Pendant la saison pluvieuse, le mil, l’arachide et le maïs étaient cher, mais aujourd’hui tout est moins cher ici à Kayes. » Dans plusieurs localités, consommateurs et revendeurs expliquent que la situation est due aux récoltes qui sont d’ailleurs en cours dans certains endroits.



Des explications corroborées par Arber Maiga, président de l’association des commerçants détaillants du Mali. « Je confirme encore une fois de plus cette tendance baissière due en partie à la période de récolte, véritable période d’abondance », martèle-t-il avant d’ajouter que certaines mesures prises par les autorités ont aussi contribué à mieux approvisionner les marchés locaux. « Mais c’est surtout grâce aux mesures drastiques prises par les plus hautes autorités à travers la Direction générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence pour empêcher l’évasion des produits de consommation de base vers d’autres cieux », dit Arber Maiga.



Il reste maintenant aux autorités et aux producteurs d’œuvrer pour stabiliser durablement les prix de ces produits.



