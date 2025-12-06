Ça se passe au Grin : La peur ravivée - abamako.com

Ça se passe au Grin : La peur ravivée Publié le mercredi 10 decembre 2025 | Mali Tribune

Les membres du grin confient que la légère pénurie de carburant survenue mercredi dernier à Bamako a ravivé de vieux souvenirs de crise.



Alors qu’ils pensaient cette période définitivement révolue, l’incident a réveillé une inquiétude latente. « On nous avait pourtant assuré que les stocks étaient suffisants. Pourquoi alors certaines stations restent-elles fermées ? », s’interrogent-ils, déplorant que seules quelques stations-service soient restées opérationnelles dans la capitale.





Ils saluent toutefois la réactivité des autorités, qui ont rapidement rétabli l’approvisionnement. Mais pour eux, cet épisode, pourtant bref, a ravivé une peur ancienne et mis en lumière une certaine vulnérabilité collective.



Le grin appelle ainsi les autorités à renforcer leur communication pour éviter que de tels incidents, même mineurs, ne créent un climat de panique. Ils rappellent qu’à l’époque de l’épidémie d’Ebola, les informations quotidiennes sur les contaminations, guérisons et décès permettaient de rassurer la population. Selon eux, un effort de communication similaire serait bénéfique aujourd’hui concernant le carburant.



Mieux informer les citoyens, affirment-ils, permet non seulement d’anticiper et de se préparer, mais aussi de transformer les difficultés en opportunités pour renforcer la résilience collective.



Ibrahima Ndiaye



