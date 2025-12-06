Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Société
Article
Société

Ça se passe au Grin : La peur ravivée
Publié le mercredi 10 decembre 2025  |  Mali Tribune
Comment



Les membres du grin confient que la légère pénurie de carburant survenue mercredi dernier à Bamako a ravivé de vieux souvenirs de crise.

Alors qu’ils pensaient cette période définitivement révolue, l’incident a réveillé une inquiétude latente. « On nous avait pourtant assuré que les stocks étaient suffisants. Pourquoi alors certaines stations restent-elles fermées ? », s’interrogent-ils, déplorant que seules quelques stations-service soient restées opérationnelles dans la capitale.


Ils saluent toutefois la réactivité des autorités, qui ont rapidement rétabli l’approvisionnement. Mais pour eux, cet épisode, pourtant bref, a ravivé une peur ancienne et mis en lumière une certaine vulnérabilité collective.

Le grin appelle ainsi les autorités à renforcer leur communication pour éviter que de tels incidents, même mineurs, ne créent un climat de panique. Ils rappellent qu’à l’époque de l’épidémie d’Ebola, les informations quotidiennes sur les contaminations, guérisons et décès permettaient de rassurer la population. Selon eux, un effort de communication similaire serait bénéfique aujourd’hui concernant le carburant.

Mieux informer les citoyens, affirment-ils, permet non seulement d’anticiper et de se préparer, mais aussi de transformer les difficultés en opportunités pour renforcer la résilience collective.

Ibrahima Ndiaye
Chaîne WhatsApp d'aBamako.com
Abonnez-vous vite pour ne plus rien rater de l'actualité !
Commentaires

Sondage
Nous suivre
Nos réseaux sociaux

Comment