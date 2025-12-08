Journée Yambo Ouologueme : La mutation de l’ULSHB à L’Uyo tient à la valeur de l’écrivain - abamako.com

Journée Yambo Ouologueme : La mutation de l'ULSHB à L'Uyo tient à la valeur de l'écrivain
Publié le mercredi 10 decembre 2025 | Mali Tribune

En cette fin d'année 2025, un événement majeur a focalisé les attentions et mobilisé un jour de vendredi un monde riche et diversifié.



Dans la salle de réunion du campus de l’Institut Confucius de Kabala, le vendredi 28 novembre 2025, sous la présidence de Dr. Ahmadou Fané, chef de cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur, la cérémonie solennelle d’hommage à l’écrivain malien Yambo Ouologuem a battu tous les record.





Placée au cœur de l’année 2025 dédiée à la culture, cette journée visait à faire justice aux victimes de l’impérialisme et du colonialisme, tout en réaffirmant la souveraineté culturelle et intellectuelle du Mali, dans une politique de mémoire, de dignité et de transmission.



Un hommage à une figure majeure de la littérature africaine



Premier Africain à remporter le Prix Renaudot avec "Devoir de violence", Yambo Ouologuem reste une figure incontournable du courage intellectuel. A ce titre, son nom accompagnera désormais l'ex-ULSHB - rebaptisée Université Yambo Ouologuem (Uyo) - appelée à devenir un haut lieu de formation des esprits, de recherche, de création culturelle et de liberté de pensée.



Dans son intervention, Dr. Ahmadou Fané, représentant le ministre empêché, a rappelé le sens profond de cette initiative, saluant l’engagement de l’administration de l’Uyo, des responsables du campus et des acteurs de l’ancienne Université des lettres et des sciences humaines de Bamako.



De nombreuses personnalités du monde académique et politique ont pris part à l’événement : recteurs des universités de Bamako, anciens responsables de l’UKB, représentants d’institutions publiques, famille de l’écrivain, artistes, journalistes et étudiants.



Un changement de nom chargé de symboles



Le président du Conseil, Pr. Doulaye Konaté, le recteur de l’Uyo, ainsi que le Dr. Fané ont tous insisté sur la portée symbolique de cette transformation inscrite dans le cadre de la Transition. Elle traduit, selon le représentant du ministre, "la volonté des autorités de réhabiliter les grandes figures de notre histoire, de restaurer la dignité culturelle nationale et de rompre avec les héritages de l’impérialisme et du colonialisme".





Pour le recteur Pr. Belko Ouologuem, ce changement ouvre un nouvel horizon pour l’institution et pour l’enseignement supérieur malien.



Des ambitions académiques concrètes



Dr. Fané a exhorté l’équipe rectorale à faire de l’Uyo un modèle d’excellence, invitant les enseignants-chercheurs à poursuivre des travaux rigoureux, et les étudiants à s’investir dans la construction d’une pensée critique, au service d’une société plus juste et mieux informée.



Il a également plaidé pour des actions concrètes : création de programmes de recherche en littérature africaine, mise en place de chaires d’études postcoloniales, renforcement des initiatives culturelles au sein de l’université.



Témoignages et perspectives



La journée a été marquée par de nombreux témoignages d’amis, de parents, d’hommes de lettres et de journalistes, tous saluant la richesse du patrimoine intellectuel malien et l’importance de valoriser ses grandes figures.



Cet hommage du 28 novembre constitue le point de départ d’un vaste projet institutionnel. Pr. Doulaye Konaté, le recteur, et son équipe ont annoncé que plusieurs initiatives seront dévoilées dans les jours à venir, en cohérence avec la politique culturelle et éducative des autorités actuelles.





Idrissa Diakité



