Loi de finances : le budget 2025 – 2026 en baisse de 10%, le Mali dans les normes de l’UEMOA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Loi de finances : le budget 2025 – 2026 en baisse de 10%, le Mali dans les normes de l’UEMOA Publié le mercredi 10 decembre 2025 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Conseil National de Transition : deux projets de loi relative au code pénal adoptés à l`unanimité

Le conseil national de Transition a tenu le 31 octobre 2024, dans la salle DjeliBaba SISSOKO du CICB, une séance plénière consacrée à l`examen des projets de loi portant Code pénal et Procédure de Code pénal. Cette séance a été présidée par le Président du CNT, le Général de Corps d’Armée, Malick Diaw. Tweet

Le Conseil national de Transition (CNT) a adopté à l’unanimité la loi de finances 2026, finalisant ainsi le processus budgétaire après l’approbation de la première partie consacrée aux équilibres généraux. Le budget, arrêté à 3 578 milliards de FCFA en dépenses et 3 058 milliards de FCFA en recettes, dégage un déficit de 520 milliards de FCFA, en baisse de 10 % par rapport à 2025.

Présidée par l’Honorable Malick Diaw, la séance plénière a validé la seconde partie du projet portant sur les moyens des politiques publiques, conformément à l’approche en mode programme comprenant 134 programmes et 92 budgets opérationnels.

Le ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, a salué un vote qui, selon lui, témoigne d’un « climat de confiance » entre le gouvernement et le CNT. Il a souligné la dynamique positive des indicateurs macroéconomiques pour 2026. Ainsi, les recettes sont en hausse de 15 %, et les dépenses de 11 %. La croissance attendue est de 6,3 % pour un déficit ramené à 2,2 % du PIB, et une inflation maîtrisée à 2,5 %.

Le Mali respecte ainsi les critères de convergence de l’UEMOA, notamment avec un taux d’endettement estimé à 42,3 % du PIB.

Qualifié de « budget de la souveraineté et du développement économique », le Projet de Loi de Finances 2026 accorde une priorité marquée à la sécurité, à l’éducation et à la santé. Il intègre également les réformes issues des États généraux, des Assises nationales de la Refondation et du Dialogue inter-malien.

Pour le ministre Sanou, l’adoption de ce budget fournit au gouvernement « l’instrument nécessaire » pour poursuivre ses objectifs de développement et de sécurité durant l’année 2026.



F.B

