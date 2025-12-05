Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Cercle de Diéma : L’armée détruit une base terroriste à Sebabougou
Publié le mercredi 10 decembre 2025  |  L’Essor
Dans le cadre des opérations de surveillance du territoire menées le 9 décembre 2025, des vecteurs aériens des Forces armées maliennes (FAMa) ont, dans la matinée, neutralisé un pick-up camouflé sous un couvert végétal et contenant des fûts d’essence dans la localité de Sebabougou, Cercle de Diéma, Région de Nioro.

L’information a été rendue publique ce mercredi 10 décembre à travers un communiqué de l’état-major général des Armées.

Selon la note, dans la même localité, dans l’après-midi, les vecteurs aériens ont également traité avec succès une base terroriste renfermant un pick-up, du carburant et des individus dissimulés dans une forêt touffue.

Le chef d’état-major général des Armées rassure la population quant à la détermination des FAMa à sécuriser les personnes et leurs biens sur l’ensemble du territoire national.
Makan SISSOKO
