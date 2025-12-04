Distinctions nationales : Le président Assimi Goïta réaffirme la reconnaissance de la nation aux acteurs du secteur pétrolier - abamako.com

Distinctions nationales : Le président Assimi Goïta réaffirme la reconnaissance de la nation aux acteurs du secteur pétrolier Publié le jeudi 11 decembre 2025 | Le Matin

Le président de la Transition, Général d’armée Assimi Goïta, a décoré vendredi dernier (5 décembre 2025) les acteurs du secteur pétrolier, notamment les chauffeurs de citernes qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel durant la récente pénurie de carburant.



Ces professionnels ont bravé des menaces graves, y compris des attaques contre leurs convois et des attentats à leur intégrité physique, pour garantir l'approvisionnement du pays en hydrocarbures.





Le Grand Chancelier des Ordres nationaux, Général Amadou Sagafourou Gueye, a profité de l’occasion pour saluer la bravoure et le sens élevé du devoir de ces hommes et femmes qui ont bravé les risques et les difficultés pour approvisionner le pays en carburant, au plus fort de la crise. « À un moment où certains pensaient festoyer sur la dépouille du Grand Mali, vous avez choisi le camp du devoir et du patriotisme. Vous avez pris les routes, au péril de vos vies, pour soulager votre peuple », a-t-il déclaré devant les récipiendaires.



La cérémonie a ensuite été marquée par la remise des distinctions honorifiques par le chef de l’État, Grand maître des Ordres nationaux, aux récipiendaires, parmi lesquels des étrangers. Près d’une vingtaine d’opérateurs pétroliers ont été faits Chevaliers de l’Ordre national du Mali, tandis que des chauffeurs blessés ont reçu la médaille du Mérite national avec étoile d’argent et effigie « Lion Debout ». Des distinctions à titre posthume ont également été décernées aux chauffeurs décédés durant les opérations d’approvisionnement, en hommage à leur dévouement et à leur contribution à la stabilité du pays.



« Dans la vie des hommes comme dans celle des nations, il y a des moments où des crises, des ruptures d'un ordre économique, commercial ou industriel se transforment en un rassemblement spontané, en une union sacrée, une convergence de vision et d'action entre toutes les parties prenantes d'une activité bien précise. C'est ce qui se passe les trois derniers mois au Mali autour de l'activité des hydrocarbures », a déclaré El Hadji Ibrahim Touré, porte-parole des récipiendaires. Il a exprimé leur gratitude au président de la Transition et au gouvernement pour cette marque de reconnaissance nationale avant de faire observer une minute de silence à la mémoire des victimes civiles et militaires tombées au cours de cette période difficile.





Il a souligné que cette épreuve a aussi été l’occasion pour le secteur des hydrocarbures de prouver sa capacité d’organisation, de résilience et de solidarité nationale. « Nous resterons dignes et engagés aux côtés de nos Forces armées et de nos autorités pour construire un Mali plus souverain et plus indépendant », a-t-il promis.



Naby




