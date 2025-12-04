Mali-Chine : Le partenariat stratégique au centre d’une visioconférence - abamako.com

Mali-Chine : Le partenariat stratégique au centre d'une visioconférence Publié le jeudi 11 decembre 2025 | Le Matin

© aBamako.com par MS

Lancement de la Coupe de l’Ambassadeur de Chine au Mali

Le 29 novembre 2025, la Fédération des étudiants et stagiaires maliens en Chine (FESMAC) a organisé une visioconférence dédiée au partenariat stratégique sino-malien.



Le Chargé d'affaires A.I. de l'ambassade de Chine au Mali, M. Liu Kaiyuan, y a participé et a souligné les résultats fructueux et les perspectives de la coopération entre la Chine et le Mali.





Le Chargé d'affaires de l’ambassade du Mali en Chine, M. Bakary Diakité, ainsi que le Professeur Yoro Diallo, ont également prononcé des discours, mettant en avant la nécessité de renforcer davantage les relations bilatérales. Les échanges ont été riches et constructifs !



