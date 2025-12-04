Apurement de la dette intérieure : Le ministre Alousséni Sanou apporte une véritable bouffée d’oxygène à l’économie nationale - abamako.com

Apurement de la dette intérieure : Le ministre Alousséni Sanou apporte une véritable bouffée d'oxygène à l'économie nationale Publié le jeudi 11 decembre 2025 | Le Matin

Visite du président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Serge EKUE, au Mali

Bamako, Vendredi 9 mai 2025



Depuis hier, mardi 9 décembre 2025, le Trésor public a entamé une opération permettant à l'État de s’acquitter d’une dette intérieure de 312 milliards de francs CFA à l’égard des opérateurs économiques.

Sur instruction du président de transition, Général d’Armée Assimi Goïta, le gouvernement a commencé à s’acquitter depuis hier (mardi 9 décembre) de 312 milliards de F CFA de la dette intérieure du pays au profit des opérateurs économiques. L’annonce a été faite lundi dernier par le ministre de l'Économie et des Finances, Alousséni Sanou, en marge du vote du budget 2026 par le Conseil national de Transition (CNT). Prévue sur trois mois, cette opération porte sur les mandats du Trésor public datant de 2023 et 2024.



Elle va prendre aussi en compte les mandats émis entre janvier et mars 2025 d’un montant inférieur à 10 millions de FCFA, ainsi que ceux relatifs aux chantiers ou les domaines sensibles comme les écoles privées, les engrais, les indemnisations liées aux travaux routiers, les mandats de la défense… « Dans le cadre de la poursuite de ses efforts allant dans le sens de l’apurement de la dette intérieure, particulièrement celle due aux opérateurs économiques, le gouvernement de la transition a décidé un paiement important de l’ordre de 312 milliards de FCFA aux opérateurs économiques », a indiqué le ministre Alousséni Sanou.



Selon lui, il s’agit d’une instruction du président Assimi Goïta qui tient à l’instauration d’un « meilleur climat des affaires » et à assurer aux opérateurs économiques la continuité de leurs affaires malgré toutes les crises que le pays traverse. Ce paiement est la suite logique d’une opération qui a débuté en septembre 2024. « D’octobre 2024 à octobre 2025, le Trésor a eu à payer 1 654 milliards de mandats aux opérateurs économiques. Ce qui nous amène aujourd’hui à un reliquat de près de 439 milliards de FCFA, dont 342 milliards pour les opérateurs économiques et 97 milliards de FCFA pour les institutionnels », a précisé M. Sanou.





Selon le ministre de l'Économie et des Finances, cette opération a été rendue possible par « des ressources importantes » que le pays a reçues suite à l’audit, à la négociation et à la renégociation des contrats miniers. En effet, la commission de négociation et de renégociation avec les sociétés minières du Mali a déclaré le 1ᵉʳ décembre dernier avoir recouvré 761 milliards FCFA sur un objectif de 400 milliards FCFA et obtenu l’assujettissement de toutes les sociétés minières au Code minier de 2023. Ce qui va ainsi augmenter les recettes publiques de 585,7 milliards par an pour les sociétés auditées.



« Nous ne ménagerons aucun effort pour le paiement régulier de ces mandats », a promis le ministre Alousséni Sanou. Cette épuration de la dette intérieure du Mali est véritablement un « ouf de soulagement », ont reconnu des opérateurs économiques interrogés sur cette opération. À noter que le Projet de loi des finances 2026 (PLF) a été adopté lundi dernier (8 décembre 2025) par le Conseil national de transition (CNT). « Le parlement a voté à l'unanimité le budget qui s'élève à 3 578 milliards de francs CFA en dépenses et à 3 058 milliards de francs CFA en recettes », s’est notamment réjoui le ministre de l'Économie et des Finances, Alousséni Sanou, dans un communiqué de presse.



N’empêche qu’un déficit budgétaire de 520 milliards de francs CFA se dégage de ces agrégats, soit une diminution de 10 % par rapport à l'exercice 2025 (540 milliards de francs CFA). Le ministre Sanou a également souligné la dynamique positive des indicateurs macroéconomiques pour 2026. Cela se traduit par une augmentation des recettes de 15 % par rapport au budget initial 2025 et des dépenses de 11 %. L'adoption de ce projet de loi de finances va ainsi fournir au gouvernement l'instrument nécessaire à la poursuite des objectifs de développement et de sécurité pour l'année 2026.





Hamady Tamba

