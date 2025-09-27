Tentative de putsch au Bénin: des forces spéciales françaises sont intervenues en appui (garde républicaine)

Des forces spéciales françaises sont intervenues dimanche lors de la tentative déjouée de
putsch au Bénin en appui de l'armée béninoise qui a "vaillamment" repoussé les mutins, a
affirmé mercredi à l'AFP le chef de la Garde républicaine, le colonel Dieudonné Djimon
Tévoédjrè.
Mardi, la présidence française avait indiqué avoir appuyé "en termes de surveillance,
d'observation et de soutien logistique" le pouvoir béninois, à sa demande, sans confirmer ni
démentir la présence de ses forces.
"L'armée béninoise a été vraiment vaillante et a fait face à l'ennemi toute la journée"
dimanche, a expliqué à l'AFP le colonel Tevoédjrè, précisant que des "forces spéciales
françaises ont été envoyées depuis Abidjan, utilisées pour du ratissage après que l'armée
béninoise ait fait le travail".
Le colonel Tevoédjrè - qui a personnellement dirigé sur place la riposte contre un assaut sur
la résidence du chef de l'Etat Patrice Talon tôt dimanche matin - estime à une centaine le
nombre de mutins, "avec beaucoup de moyens, des engins blindés".
Il note toutefois que les putschistes, qui ont compté sur "l'effet de surprise", n'ont pas reçu de
soutien d'autres unités, saluant l'attitude "républicaine" de l'armée béninoise.
La Garde républicaine a "eu le soutien spontané d'autres unités qui ont été utilisées toute la
journée pour reprendre possession de zones, de points stratégiques de Cotonou", détaille t-il.
C'est en fin de journée, alors que les mutins étaient retranchés dans un camp situé dans une
zone résidentielle de la capitale économique, que des frappes aériennes du Nigeria voisin et
des forces spéciales françaises ont aidé le Bénin, afin notamment "d'éviter des dommages
collatéraux".
Le colonel n'a pas donné de bilan chiffré du nombre de victimes des évènements de
dimanche, mais a précisé que les mutins étaient "repartis avec des corps et des blessés" de
leur tentative d'assaut sur la résidence présidentielle, après un "rude combat".
Dimanche matin, huit militaires étaient apparus à la télévision béninoise, annonçant qu'ils
avaient destitué Patrice Talon.
Après une journée d'incertitude à Cotonou, le chef de l'Etat avait déclaré que la situation était
"totalement sous contrôle". Les autorités béninoises ont ensuite fait état de "plusieurs
victimes", notamment dans des affrontements opposant mutins et forces loyales.
