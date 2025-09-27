Tentative de putsch au Bénin: des forces spéciales françaises sont intervenues en appui (garde républicaine) - abamako.com

Tentative de putsch au Bénin: des forces spéciales françaises sont intervenues en appui (garde républicaine) Publié le jeudi 11 decembre 2025 | AFP

© aBamako.com par DR

Opération Serval: l`armée française au mali

Des forces spéciales françaises sont intervenues dimanche lors de la tentative déjouée de

putsch au Bénin en appui de l'armée béninoise qui a "vaillamment" repoussé les mutins, a

affirmé mercredi à l'AFP le chef de la Garde républicaine, le colonel Dieudonné Djimon

Tévoédjrè.

Mardi, la présidence française avait indiqué avoir appuyé "en termes de surveillance,

d'observation et de soutien logistique" le pouvoir béninois, à sa demande, sans confirmer ni

démentir la présence de ses forces.

"L'armée béninoise a été vraiment vaillante et a fait face à l'ennemi toute la journée"

dimanche, a expliqué à l'AFP le colonel Tevoédjrè, précisant que des "forces spéciales

françaises ont été envoyées depuis Abidjan, utilisées pour du ratissage après que l'armée

béninoise ait fait le travail".

Le colonel Tevoédjrè - qui a personnellement dirigé sur place la riposte contre un assaut sur

la résidence du chef de l'Etat Patrice Talon tôt dimanche matin - estime à une centaine le

nombre de mutins, "avec beaucoup de moyens, des engins blindés".

Il note toutefois que les putschistes, qui ont compté sur "l'effet de surprise", n'ont pas reçu de

soutien d'autres unités, saluant l'attitude "républicaine" de l'armée béninoise.



La Garde républicaine a "eu le soutien spontané d'autres unités qui ont été utilisées toute la

journée pour reprendre possession de zones, de points stratégiques de Cotonou", détaille t-il.

C'est en fin de journée, alors que les mutins étaient retranchés dans un camp situé dans une

zone résidentielle de la capitale économique, que des frappes aériennes du Nigeria voisin et

des forces spéciales françaises ont aidé le Bénin, afin notamment "d'éviter des dommages

collatéraux".

Le colonel n'a pas donné de bilan chiffré du nombre de victimes des évènements de

dimanche, mais a précisé que les mutins étaient "repartis avec des corps et des blessés" de

leur tentative d'assaut sur la résidence présidentielle, après un "rude combat".

Dimanche matin, huit militaires étaient apparus à la télévision béninoise, annonçant qu'ils

avaient destitué Patrice Talon.

Après une journée d'incertitude à Cotonou, le chef de l'Etat avait déclaré que la situation était

"totalement sous contrôle". Les autorités béninoises ont ensuite fait état de "plusieurs

victimes", notamment dans des affrontements opposant mutins et forces loyales.

bur-pid/bam/ayv/