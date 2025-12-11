L’Ancien Premier ministre, Choguel Kokalla Maiga, salue le patriotisme des acteurs de la crise du carburant. - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’Ancien Premier ministre, Choguel Kokalla Maiga, salue le patriotisme des acteurs de la crise du carburant. Publié le jeudi 11 decembre 2025 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba

Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York. Tweet



L’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maiga suit, depuis sa cellule de détention à Koulikoro, les péripéties de la crise du carburant dans notre pays.



Il salue le courage et le patriotisme des opérateurs pétroliers, des chauffeurs et responsables syndicaux, bref, de tous les acteurs de l’approvisionnement en hydrocarbure.



Cette crise, selon Choguel Kokalla Maiga, n’est pas un fait du hasard: il s’agit d'une stratégie des sponsors de la déstabilisation de notre pays, qui ont juré de ne pas laisser le Mali en paix. En 2022 déjà, le peuple, y compris ces mêmes soldats des hydrocarbures, avait fait bloc face à l’embargo, évitant à l’époque une crise du carburant. En 2025, les mêmes pionniers des hydrocarbures bravent la mort pour que le Mali tienne debout. Choguel Kokalla Maiga, s’incline devant la mémoire de ceux qui ont donné de leur vie, notamment les soldats, chauffeurs et apprentis chauffeurs. Il souhaite prompt rétablissement aux blessés et exprime sa compassion aux familles endeuillées des martyrs de la crise du carburant.



Il exprime sa solidarité avec les opérateurs pétroliers, les responsables syndicaux nationaux des chauffeurs et conducteurs routiers (SYNACOR) et nos braves « mone bo denw » qui répondent toujours, présents partout sur le territoire national pour assurer la souveraineté de notre pays.



Enfin, l'ancien Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga se félicite de la reconnaissance nationale du mérite, auxdits acteurs.



Il demande à ses compatriotes de tenir donc bon !De marcher la tête haute et d’avancer !

Et que Dieu bénisse le Mali et l’AES !

Jeudi, le 11 décembre 2025

Équipe Com/PM Choguel