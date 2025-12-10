Marché financier : le Mali lève 33 milliards FCFA et dépasse son objectif - abamako.com

Marché financier : le Mali lève 33 milliards FCFA et dépasse son objectif
Publié le vendredi 12 decembre 2025 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Des billets de banque

L’État malien a mobilisé 32,999 milliards FCFA lors de l’adjudication de Bons et Obligations du Trésor organisée mercredi 10 décembre 2025 par UMOA-Titres, dépassant ainsi son objectif initial fixé à 30 milliards FCFA. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de financement des besoins budgétaires du gouvernement.



Le mécanisme d’adjudication a suscité un fort engouement . Ainsi, 42,702 milliards FCFA de soumissions ont été enregistrés, soit un taux de couverture de 142,34 %, pour un taux d’absorption de 77,28 %, les autorités ayant rejeté 9,703 milliards FCFA.



Trois instruments financiers étaient proposés à savoir un Bon du Trésor à 364 jours, échéance décembre 2026 ; une Obligation du Trésor à 3 ans au taux fixe de 6,15 %, échéance décembre 2028 ; et une Obligation du Trésor à 5 ans au taux fixe de 6,35 %, échéance décembre 2030.



Les titres à 364 jours ont concentré l’essentiel des intentions d’achat avec 32,1 milliards FCFA proposés, dont 22,397 milliards finalement retenus., et le taux marginal est ressorti à 7,09 %, pour un rendement moyen pondéré de 7,59 %.



Les Obligations à 3 ans ont enregistré 10,602 milliards FCFA, entièrement retenus, avec un prix marginal de 92 % et un rendement moyen pondéré de 9,15 %.



À l’inverse, les titres à 5 ans n’ont attiré aucune soumission, confirmant la prudence des investisseurs face au long terme. Vingt-cinq investisseurs de la zone UEMOA ont pris part à l’opération.



Il s'agit entre autres, selon la répartition des principales soumissions, du Mali avec 12,5 milliards FCFA, du Sénégal : avec 12,1 milliards, de la avec Côte d’Ivoire : 9,08 milliards, Guinée-Bissau , 215 millions, du Burkina Faso , 240 millions, Bénin , 41,62 millions, et du Togo avec 25 millions.



Cette nouvelle levée de fonds réussie confirme la capacité du Mali à rester actif sur les marchés régionaux, malgré un contexte économique exigeant.

KM