Communiqué du Conseil des Ministres du vendredi 12 décembre 2025 Publié le vendredi 12 decembre 2025

© Autre presse par DR

Conseil des Ministres du gouvernement du Gal Abdoulaye Maiga

Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le vendredi 12 décembre 2025, dans sa salle

de délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Général d’Armée Assimi GOITA,

Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

- adopté un projet de texte ;

- procédé à des nominations ;

- et entendu des communications.



AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Sur le rapport du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire

et de la Population, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret fixant les cadres organiques

des Services régionaux et subrégionaux des Domaines et du Cadastre.



La Direction générale des Domaines et du Cadastre a été créée par l’Ordonnance n°2024-001/PT-RM du 15 janvier 2024 avec pour mission d’élaborer les éléments de la politique nationale relative aux domaines, au foncier et au cadastre et d’assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. Le

Décret n°2024-0044/PT-RM du 19 janvier 2024 fixe son organisation et les modalités de son

fonctionnement.



Les Services régionaux et subrégionaux des Domaines et du Cadastre sont créés par le Décret n°2025-

0187/PT-RM du 11 mars 2025 avec pour mission d’assurer la gestion domaniale, foncière et cadastrale

au niveau régional et subrégional.



Le projet de décret, adopté, permet d’harmoniser les cadres organiques avec la nouvelle organisation

desdits services et de prévoir, pour les 5 prochaines années, l’effectif du personnel nécessaire pour

l’exécution de leurs missions.



AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

- Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Mali à Genève (Confédération

Helvétique) :

Monsieur Sékou dit Gaoussou CISSE, Conseiller des Affaires étrangères.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

- Président Directeur général de l’Office malien des Produits pétroliers :

Monsieur Diakiridia DEMBELE, Inspecteur des Finances.

- Directeur des Finances et du Matériel du Ministère des Affaires religieuses, du Culte et

des Coutumes :

Monsieur Sidi TRAORE, Inspecteur des Finances.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

1. Le ministre de l’Energie et de l’Eau a informé le Conseil des Ministres :

a. de la participation du Mali à la 3ème Session du Conseil des Ministres de l’Alliance pour le Biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre, tenue le 4 décembre 2025, à Ouagadougou au Burkina Faso.



Les travaux de cette session ont enregistré la participation des pays fondateurs de l’Alliance, à savoir le

Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

Cette 3ème Session ministérielle, précédée de la 8ème Session du Conseil d’Administration de l’Alliance, tenue du 1er au 2 décembre 2025, a permis notamment :



- d’approuver le Plan stratégique 2026-2030 ;

- de dresser le bilan de la présidence du Burkina Faso 2023-2025 ;

- de faire le point de l’appel de Cotonou relatif à l’engagement des pays membres.

Au cours des travaux, le ministre de l’Energie et de l’Eau a réaffirmé l’engagement du Mali à soutenir les programmes et activités du Secrétariat de l’Alliance pour l’atteinte des objectifs fixés.

b. de la participation du Mali à la 44ème Session ordinaire du Conseil des Ministres de tutelle de l’Autorité du Bassin du Niger, le 5 décembre 2025, à Ouagadougou au Burkina Faso.

Cette 44ème Session a adopté entre autres :

- le rapport du Comité technique des Experts ;

- le rapport d’activités 2025 du Secrétariat exécutif ;

- les rapports des Auditeurs externes et du Contrôleur financier, Exercice 2024 et sur l’état

d’exécution à mi-parcours du budget 2025 ;

- le rapport des travaux de la Commission indépendante, chargée d’analyser le processus de mise en œuvre du redéploiement du personnel ;

- le Plan stratégique 2026-2030.



Au cours de la session, le ministre de l’Energie et de l’Eau a défendu les intérêts stratégiques de notre

pays et fait un plaidoyer afin d’orienter le maximum d’investissements de l’Autorité du Bassin du Niger

vers le Mali au bénéfice des communautés du Bassin.



2. Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil

des Ministres de la tenue du Salon international de l’Artisanat du Mali, du 27 novembre au 7

décembre 2025, à Bamako.



L’Edition 2025, placée sous le thème : « Artisanat, facteur de développement et de sauvegarde de notre

identité culturelle », a eu comme pays invités d’honneur le Burkina Faso et la République du Niger et comme invitée spéciale, la Chambre régionale de l’Artisanat de Rabat Salé-Kenitra du Maroc.



Le Salon international de l’Artisanat du Mali a rassemblé des artisans, des acheteurs professionnels, des

visiteurs, des médias nationaux et internationaux, des institutions, des Missions diplomatiques et Postes

consulaires, ainsi que des partenaires techniques et financiers du secteur de l’Artisanat.



Ce salon, qui a enregistré la participation de 1080 artisans dans les différentes branches d’activités

artisanales, a également été l’occasion d’échanger sur les enjeux, défis et perspectives du secteur de

l’Artisanat au Sahel.



3. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de la situation épidémiologique du pays marquée, notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée.



Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a, cependant, appelé la population au respect strict des

mesures de prévention et de lutte contre les maladies.



Bamako, le 12 décembre 2025

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Birama COULIBALY

Chevalier de l’Ordre national