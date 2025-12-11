Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Mali : Le Colonel Alpha Yaya Sangaré radié des Forces Armées par décision du président Goïta
Publié le vendredi 12 decembre 2025  |  aBamako.com
Selon un décret rendu public, le président de la Transition, le général Assimi Goïta, a radié le Colonel Alpha Yaya Sangaré des effectifs des Forces Armées et de Sécurité. L’officier, issu de la Direction générale de la Gendarmerie nationale, est exclu pour mesures disciplinaires, à compter de la date de signature du décret.

Cette décision intervient dans un contexte particulier, marqué par la récente publication par le Colonel Sangaré d’un ouvrage intitulé « Mali : le défi du terrorisme en Afrique ». Dans ce livre, l’auteur formule plusieurs critiques, dont certaines visant l’armée, selon un communiqué du gouvernement qui avait réagi à la sortie de l’ouvrage.
