HAC et pôle anti-cybercriminalité : vers une nouvelle synergie pour renforcer la régulation des médias au Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique HAC et pôle anti-cybercriminalité : vers une nouvelle synergie pour renforcer la régulation des médias au Mali Publié le vendredi 12 decembre 2025 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Le procureur Dr Adama Coulibaly

Tweet



La Salle de délibération de la Haute Autorité de la Communication (HAC) a abrité mercredi 10 décembre 2025 une séance de travail entre les membres de ladite institution, avec à sa tête son Président Gaoussou COULIBALY, et le Procureur en charge du Pôle Anti-Cybercriminalité, DR Adama COULIBAY.



Cette séance de travail a eu pour but d’explorer les pistes de collaboration entre les deux entités. La HAC, en sa qualité de régulateur des médias, est chargée de la régulation des contenus diffusés ou publiés par les médias. A ce titre, elle peut infliger des sanctions administratives contre les organes de presse en cas de manquements à l’éthique et à la déontologie ou aux textes régissant le secteur de la communication au Mali.



Le Procureur du Pôle anti-cybercriminalité à son tour peut infliger des sanctions pénales contre des acteurs de la presse. Au regard de la complémentarité des deux entités, respectivement chargées des sanctions administratives et pénales, il s’impose une nécessité absolue de collaboration.

Les deux parties ont convenu de travailler dans une synergie en perspective de l’adoption des nouveaux textes sur la régulation des réseaux sociaux.

