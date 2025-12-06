Pour services rendus à la nation : Le procureur Mamoudou Timbo promu à titre exceptionnel au grade de commandeur ! - abamako.com

© aBamako.com par momo

Le procureur général près la cour suprême Mamadou Timbo

Le président de la Transition, le général d'armée Assimi Goïta vient de décorer plusieurs procureurs et cadres du département de la Justice pour services rendus à la Nation. Ainsi, le procureur général près la Cour suprême, Mamoudou Timbo, est promu à titre exceptionnel au grade de commandeur de l'Ordre national du Mali tandis qu'une trentaine de cadres et magistrats sont promus au grade d'officier de l'Ordre national du Mali et d'autres élevés au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali.





our services rendus à la Nation, le président de la Transition, le général d'armée Assimi Goïta vient de signer plusieurs décrets portant attribution de distinctions honorifiques aux différents grades à commencer par commandeur, officier et chevalier de l'Ordre national du Mali ou encore de la Médaille de l'étoile d'argent du Mérite national avec effigie "Lion Débout". Sans oublier la décoration pour la médaille du Mérite militaire, la médaille du Mérite sportif, la Médaille d'honneur des eaux et forêts, la Médaille d'honneur de l'administration du territoire, la Médaille d'honneur des douanes…



Ainsi, le procureur général près la Cour suprême, Mamoudou Timbo a été décoré par le président de la Transition, le général d'armée Assimi Goïta par décret n°2025-0756-PT-RM du 13 novembre 2025. Ce magistrat chevronné est promu à titre exceptionnel au grade de commandeur de l'Ordre national du Mali au regard de tout ce qu'il a fait pour le pays et surtout depuis son arrivée à la Cour suprême comme procureur général. Dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance financière, Mamoudou Timbo a certainement joué sa partition comme il le faut. Cette décoration est bien méritée, selon de nombreux acteurs de la justice.



S'agissant à la médaille d'officier de l'Ordre national du Mali, ils sont au total 30 cadres issus de différents services à être décorés par le président de la Transition, Assimi Goïta par le même décret que le procureur général Mamoudou Timbo. Parmi les récipiendaires figurent, entre autres, certains cadres du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme dont le secrétaire général Boubacar Sidiki Diarrah, le chef de cabinet, Bakary Soliba Coulibaly, le conseiller technique Mathieu Koné, le directeur des finances et du matériel, Moussa Kissima Traoré ainsi que des fonctionnaires à la présidence de la République à l'image du colonel El Hassan dit Sana Maïga, le colonel Kalifa Diarra, le colonel-major Maouloud Ould Mohamed Abdallah, le contrôleur principal de police Ibrahim Ag Mohamed et Idrissa Mahamar Haïdara, président de la Centif.





Des magistrats et d'autres corps ont été également décorés. Il s'agit du procureur de la République du Pôle national économique et financier, Mohamedine Ag Houssa, du chef de Brigade du Pôle national économique et financier, le contrôleur principal Cheick Elkebir Ould Bouh, de l'ancien magistrat à la retraite, Christian Idrissa Diassana non moins rédacteur de l'avant-projet du Code pénal et de l'avant-projet du Code de justice militaire, du greffier en chef à la Cour suprême, Maître Hadia Dioumassy, du président de l'Oclei, Dr. Modibo Sacko. Sans oublier Ibrahim Abdoulaye Maïga (procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kati), Bamassa Sissoko et Noumadi Kanté (tous conseillers à la Cour suprême), Abdoul Karim Koné (gestionnaire à la Cour suprême) le colonel Mamadou Daba Coulibaly (commandant de la Brigade d'investigation judiciaire anti-terrorisme et criminalité transnationale), le général de brigade Boukary Kodio (directeur général de la protection civile), le contrôleur principal de police Bakoun Kanté (gouverneur de la région de Tombouctou), le contrôleur principal de police Ibrahim Soma Kéita (directeur régional de la police nationale de Bougouni), le contrôleur principal de police Aminata Diallo (point focal genre à la direction générale de la police nationale), Ousmane Traoré (commissaire vice-président Aige), le colonel Boussourou Dramé (secrétaire général Aige)….



Pour le grade de chevalier de l'Ordre national du Mali, ils sont au total 105 au titre de la présidence de la République parmi lesquels, on peut citer, entre autres, Faradji Baba (Premier président de la Cour d'appel de Bamako), Hamadoun dit Balobo Guindo (procureur général près la Cour d'appel de Bamako), Amadou Moro (1er président de la Cour d'appel de Kayes) Gaoussou Sanou (1er président de la Cour d'appel de Mopti), Mahamadou Bandiougou Diawara (procureur général près la Cour d'appel de Mopti), Kokè Coulibaly (substitut général près la Cour d'appel de Bamako), Boubacar Guéladio Camara (substitut général près la Cour d'appel de Bamako), Mohamed Marimantia Doucouré (procureur de la République près le Tribunal de grande instance de la Commune I), Malado Gouro Bocoum (président du Tribunal de grande instance de la Commune III), Maki Sidibé (procureur du Tribunal de grande instance de la Commune III).





Ce n'est pas tout. Il y a également Boubacar Moussa Diarra (doyen des juges au Pôle national économique et financier), Mamoudou Fofana (juge d'instruction Pôle économique et financier), Koua Dioma (1er substitut Pôle économique et financier), Mme Mariam Macinanké (procureur de la République près le Tribunal de grande instance de la Commune II), Niambé Michel Kéné (président du Tribunal de grande instance de la Commune IV), Dr. Adama Coulibaly (procureur du Pôle anti-cybercriminalité), Moussa Diarra (doyen des juges d'instruction du Pôle cybercriminalité), Issa Coulibaly (juge d'instruction du Pôle cybercriminalité), Amadou Bocar Touré (procureur du Pôle judiciaire spécialisé anti-terrorisme), Ousmane Fati (procureur du Tribunal de grande instance de la Commune V), Yacouba Toloba (professeur en pneumologie/Point G), Dr. Badara Aliou Wade (Ordre des pharmaciens du Mali)… Certains opérateurs économiques ont été aussi élevés au grade de Chevalier de l'ordre national du Mali parmi lesquels figurent Ibrahim Karagnara (PDG du Groupe Bama) Aboubacrine Cissé et Mamadou Maréga.



El Hadj A.B. HAIDARA



