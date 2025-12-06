Politique Le ministre Mamoudou Kassogue lors du lancement de la semaine nationale de lutte contre la corruption : "Outre la poursuite, il s’agit de mettre l’accent sur le recouvrement des sommes et des biens colossaux sortant frauduleusement du patrimoine de l’Etat"
Publié le samedi 13 decembre 2025 | Aujourd`hui
|
© Autre presse par DR
6ème édition de la semaine de la jeunesse contre la corruption
Bamako, le 1 mars 2022. Le ministre de la Justice et des Droits de l`Homme a présidé la 6ème édition de la semaine de la jeunesse contre la corruption à l`hôtel Radisson