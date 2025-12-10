Mines : le Mali restitue à Barrick la possession de 3 tonnes d’or saisies, selon des sources - abamako.com

Mines : le Mali restitue à Barrick la possession de 3 tonnes d'or saisies, selon des sources Publié le dimanche 14 decembre 2025

12 décembre - Un juge malien a ordonné la restitution à la société canadienne Barrick Mining de la possession de 3 tonnes d'or, saisies il y a près d'un an sur le complexe Loulo-Gounkoto, selon deux personnes proches du dossier.



L'or, d'une valeur d'environ 400 millions de dollars, avait été saisi en janvier par un hélicoptère militaire, à la suite d'un ordre de confiscation émis par un juge malien. Il est resté entreposé à la banque BMS dans la capitale malienne, Bamako, depuis lors, d'après les mêmes sources.



Bien que le juge ait ordonné la restitution de la possession de l'or à Barrick, il incombera à la société minière de procéder elle-même au transfert de l'or hors des coffres de la banque, ont-elles précisé.



Les deux parties ont trouvé un accord le mois dernier pour résoudre leur différend concernant les opérations de Barrick dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, après deux années de négociations. Le litige, qui portait sur l'application d'un nouveau code minier introduit par le gouvernement dirigé par les militaires, avait conduit Barrick à suspendre les activités de son complexe aurifère en janvier, puis à la prise de contrôle du site par un administrateur provisoire nommé par la justice malienne en juin.



Barrick a accepté un règlement d'une valeur de 430 millions de dollars, ont indiqué l'une des deux sources et une troisième personne. L'administration provisoire doit restituer le contrôle du complexe minier à Barrick la semaine prochaine, selon les trois sources.



Un porte-parole de Barrick a refusé de commenter, tandis qu'un porte-parole du ministère malien des Mines n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

