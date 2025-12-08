Abdoulaye Maïga en Guinée : L’axe Bamako-Conakry se porte bien - abamako.com

Abdoulaye Maïga en Guinée : L'axe Bamako-Conakry se porte bien Publié le lundi 15 decembre 2025 | L'aube

Le 9 décembre 2025, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a effectué une visite officielle à Conakry, marquant un renforcement notable des relations entre le Mali et la Guinée.



Accompagné de plusieurs ministres clés, il a été reçu par son homologue guinéen Amadou Oury Bah pour une série d’échanges stratégiques centrés sur la sécurité régionale, la coopération économique et les enjeux politiques à venir.





Cette visite s’inscrit dans une dynamique de solidarité entre les deux pays, liés par le sang et l’histoire. Le Mali, confronté à une pression internationale croissante depuis son retrait de la CEDEAO, trouve en la Guinée un partenaire compréhensif et un allié sûr dans la redéfinition des équilibres régionaux. Les discussions ont notamment porté sur la sécurisation des corridors logistiques, la gestion de la crise énergétique, et la coopération diplomatique et économique entre Bamako et Conakry.



Mais cette rencontre a aussi une portée symbolique forte à l’approche de l’élection présidentielle guinéenne prévue le 28 décembre 2025. Le Chef du gouvernement a salué les avancées économiques de la Guinée, notamment le lancement du mégaprojet Simandou, tout en appelant à une présidentielle «apaisée et inclusive».



La visite d’Abdoulaye Maïga, en mettant en lumière les convergences entre Conakry et Bamako, souligne aussi les défis communs : restaurer la confiance des citoyens, garantir la sécurité, et affirmer une souveraineté politique dans un environnement régional instable.







La Rédaction







