Tensions entre deux chefs communautaires du Nord : La médiation payante du Ministre Wagué Publié le lundi 15 decembre 2025

Une tension née d’échanges publics jugés inamicaux entre deux chefs de communautés engagées pour la paix, à savoir Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun et Abdoul Majid Ag Mohamed Ahmed dit Nasser, tous membres du Conseil National de la Transition (CNT), a trouvé un dénouement heureux grâce à l’intervention directe du Ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, General Ismaël Wagué.



Dans un communiqué officiel en date du 10 décembre 2025, le Ministre Wagué avait exprimé sa vive préoccupation face aux propos échangés par voie de communiqués. Il a estimé que ces divergences publiques risquaient de porter atteinte à la paix, à la cohésion sociale et au vivre-ensemble, notamment entre certaines communautés du Nord du pays. Et face à la gravité de la situation et au regard du contexte national marqué par l’adoption récente de la Charte nationale pour la Paix et la Réconciliation, le Ministre en charge de la Réconciliation, avait décidé de suspendre, à titre conservatoire, toute collaboration avec les deux personnalités et leurs représentants.





Toutefois, dans un esprit d’apaisement et de dialogue, il a rapidement engagé une démarche de médiation. Ainsi, le jeudi 11 décembre, il a reçu séparément les deux leaders communautaires lors d’entretiens individuels, avant de les réunir le lendemain vendredi pour une séance de dialogue direct.



Selon un communiqué publié après ces rencontres, les discussions, qualifiées de franches et constructives, ont permis aux deux chefs de tribus de dépasser leurs divergences. Qu’en toute lucidité, ils ont exprimé leur volonté commune de tourner la page des incompréhensions et de travailler désormais ensemble pour la paix, la cohésion sociale et le vivre-ensemble, en parfaite conformité avec les principes de la Charte nationale pour la Paix et la Réconciliation nationale.



Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a salué l’esprit de responsabilité et de dialogue dont ont fait preuve les deux chefs communautaires. Il a réaffirmé l’engagement constant de son département à soutenir toutes les initiatives favorisant l’apaisement du climat social et le renforcement de l’unité nationale.



Cette solution du Ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, General Ismaël Wagué, met ainsi un terme à l’incident et réaffirme le rôle central du dialogue dans la gestion des différends communautaires.



Vive l’union entre les filles et les fils du Mali !



Adama Tounkara



