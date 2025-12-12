Conférence des Présidents d’Assemblées Législatives Africaines (COSPAL) : Le Président Malick Diaw défend la cause des pays de l’AES - abamako.com

News Politique Article Politique Conférence des Présidents d’Assemblées Législatives Africaines (COSPAL) : Le Président Malick Diaw défend la cause des pays de l’AES Publié le lundi 15 decembre 2025 | le sursaut

Du 12 au 14 décembre, sous le thème : « Leadership législatif et diplomatie parlementaire dans un ordre mondial en mutation », la capitale marocaine Rabat a accueilli la 3e Conférence des Présidents d’Assemblées Législatives Africaines (COSPAL).



Invité pour une première fois, le Mali fut honoré par la présence de son Président du Conseil national de Transition (CNT), le Général de Corps d’Armée Malick Diaw.



Faut-il le rappeler, la Conférence des Présidents d’Assemblées Législatives Africaines (COSPAL) est créée en 2020 au Nigéria. Elle vise à renforcer la coordination et la consultation entre les Chefs d’Institutions législatives africaines pour relever les défis du continent sur des thèmes comme la gouvernance démocratique, la sécurité, le développement durable et l’autonomisation des femmes. Aussi, elle sert de forum pour échanger sur des défis communs et des solutions politiques. Tout cela afin de consolider l’unité parlementaire. Et son président en exercice est le président du Parlement ghanéen, Alban Kingsford Sumana Bagbin.



En effet, la 3e édition de COSPAL a été tenue au Royaume Chérifien (Maroc) du 12 au 14 décembre 2025. Elle a ainsi réuni les présidents et représentants des parlements du Burkina Faso, du Niger, du Mali, du pays organisateur Maroc, de la Sierra Leone, du Malawi, du Libéria, du Nigéria, de la Gambie, de l’Eswatini (Ex Swaziland), de Djibouti, de la République Démocratique du Congo (RDC), du Tchad, du Burundi.



Lors de sa prise de parole à cette rencontre de haut niveau, le samedi 13 décembre, le Général de Corps d’Armée Malick Diaw, Président du CNT a tenu à éclairer la lanterne sur la situation du Mali, qui a d’ailleurs été récemment cible d’une cabale médiatique.



De prime abord, il a fait part de la bonne relation maliano-marocaine depuis de belle lurette tout en affirmant que le Royaume du Maroc et la République du Mali sont liés par des relations multiséculaires, multiformes, politiques, commerciales, scientifiques et culturelles. Et que durant des siècles, les peuples marocain et malien ont partagé et entretenu plusieurs relations dans différents secteurs de la vie sociale.



Par rapport au thème de la conférence, le Général Diaw estime qu’il est d’actualité et d’importance capitale de nos jours.



Le Mali en phase de refondation



Dans son propos, il a édifié l’assistance que le Mali a entamé depuis les concertations nationales et les assises de la Refondation, un processus de refondation du système de gouvernance. Le Conseil national de Transition a été installé le 05 décembre 2020, avance-t-il, en vue de donner la caution législative et la légitimité aux réformes engagées. « Organe législatif de la Transition, ce parlement est l’une des plus importantes fondations du système institutionnel en cours. En plus de sa mission de vote des lois, le Conseil national de Transition a initié une vaste diplomatie parlementaire qui a permis à notre pays après les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO, de renouer, avec les peuples et les institutions parlementaires du monde. Nous participons actuellement à de nombreuses rencontres statutaires au sein des instances internationales, afin de contribuer au raffermissement des relations bilatérales au niveau sous régional, régional et international » a exposé le Président du CNT.



Il a jugé nécessaire de mentionner les 3 principes qui guident désormais l’action publique au Mali. A savoir le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques du pays et la défense des intérêts vitaux du peuple malien.





Avant de mettre terme à son discours, le Général de Corps d’Armée Malick Diaw a condamné le comportement qu’il juge inqualifiable de certains pays, qui au mépris des principes élémentaires du droit international soutiennent et sponsorisent le terrorisme au Sahel. « Ainsi, nous condamnons fermement et nous invitons cette 3e Conférence des Présidents d’Assemblées Législatives Africaines à condamner ces actes inamicaux qui n’honorent pas le ‘’leadership législatif et diplomatie parlementaire dans un ordre mondial en mutation’’. Aussi, face au terrorisme économique et médiatique, que les peuples de l’Alliance des Etats du Sahel sont en train de vivre, nous espérons qu’avec le soutien et l’accompagnement des pays frères et amis de la COSPAL, le monde fera la lumière pour le bien de l’humanité » a soutenu le Président du CNT.



Mariam Sissoko



