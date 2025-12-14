Après le Sénégal : Le Mali va-t-il retirer du marché les couches de marque SOFTCARE ? - abamako.com

Après le Sénégal : Le Mali va-t-il retirer du marché les couches de marque SOFTCARE ? Publié le lundi 15 decembre 2025

L’Agence sénégalaise de la Réglementation Pharmaceutique (ARP) a annoncé le retrait immédiat du marché des couches et serviettes hygiéniques de la marque SOFTCARE, à la suite d’une inspection sanitaire menée dans l’usine de production située à Sindia, dans la région de Thiès.



C’est à travers une note publiée, le lundi 08 décembre dernier, que ladite structure a informé les sénégalais. Au même moment le même produit inonde le marché malien. Que vont-elles faire nos autorités sanitaires et du contrôle du marché de consommation nationale ?





Selon cette note, les services de l’ARP ont constaté la présence de matières premières périmées dans le circuit de fabrication de ces produits destinés aux bébés, enfants et femmes. Une situation jugée préoccupante par les autorités sanitaires sénégalaises, compte tenu des risques potentiels pour la santé publique.



Face à ces manquements, l’ARP dit informer l’ensemble des professionnels de santé, des consommateurs ainsi que la population sénégalaise de la décision de retrait de ces produits du marché. Et que cette mesure vise à prévenir tout danger sanitaire et à garantir la sécurité des utilisateurs.



De ce fait, que la commercialisation des produits SOFTCARE est suspendue jusqu’à la mise en conformité complète du processus de fabrication, conformément aux normes sanitaires en vigueur. L’objectif, précise le communiqué de l’ARP, est de protéger les populations contre tout risque lié à l’utilisation de produits non conformes.



La note a été adressée à plusieurs acteurs clés, notamment la Société sénégalaise de gynécologie, les pharmaciens d’officine, les associations de consommateurs, les sages-femmes, ainsi que les autorités douanières et commerciales.



Les autorités sanitaires appellent à la vigilance et invitent les consommateurs à cesser immédiatement l’utilisation des produits concernés, dans l’attente de nouvelles communications officielles.





Au-delà du territoire sénégalais, cette alerte sanitaire concerne également les consommateurs de notre pays, où les produits de la marque SOFTCARE sont susceptibles d’être commercialisés à travers les circuits d’importation et de distribution sous-régionaux. Les associations de consommateurs et les autorités sanitaires maliennes sont ainsi invitées à renforcer la surveillance du marché afin d’identifier d’éventuels lots concernés.



Les consommateurs maliens sont appelés dans ce cas à la prudence, notamment en vérifiant l’origine des produits d’hygiène intime et pour bébés, et à signaler toute présence suspecte de ces articles aux services compétents. Faut-il le signaler, cette situation rappelle l’importance d’une coopération sanitaire régionale accrue entre les pays de l’espace ouest-africain pour garantir la sécurité des produits de santé et de grande consommation.



A.Tounkara

