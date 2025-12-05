Entre Nous: Ce qui sauva le Bénin - abamako.com

Entre Nous: Ce qui sauva le Bénin Publié le lundi 15 decembre 2025 | Le challenger

La République du Bénin a failli renouer avec les coups d’Etat, le dimanche 7 décembre 2025 quand, selon les termes du ministre de l’Intérieur, Alassane Séidou, un « groupuscule de militaires » s’en est pris nuitamment à des sites stratégiques du pays, dont la résidence du Chef de l’Etat et le Palais présidentiel.



Devant la farouche résistance des fantassins de la Garde républicaine sous le commandement du Colonel Dieudonné Djimon Tévoédjiré, « les assaillants » menés par lieutenant-Colonel Pascal Tigri, Commandant des forces spéciales de la Garde nationale (une unité créée et équipée pour faire face à la menace djihadiste au nord du pays) se replient. Ils prennent possession de la Télévision nationale pour se présenter au nom de Comité militaire pour la refondation (CMR), annoncer la destitution du Président Patrice Talon, la dis solution des institutions. Ils sont délogés de la télévision nationale où certains sont arrêtés.





Les forces armées de Bénin sont restées fidèles à leur mission régalienne de défense des institutions.



Les officiers et les hommes de rang ont honoré leur serment. La nation n’attend pas moins d’une armée véritablement républicaine. Lieute nant-Colonel Pascal Tigri et ses commanditaires ont échoué. Leur aventure a cependant fait des victimes civiles et militaires. Le Gouvernement béninois, qui a fait la narration des événements par un communiqué à l’issue d’une session ex traordinaire du conseil de ministres élargie aux chefs militaires, n’a pas donné le nombre de personnes ayant perdu la vie.



Le Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etats et de gouvernements de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), le Président de la Sierre Leone, Julius Maada Bio, a salué «le leadership du président Patrice Talon et la bravoure des forces armées pour avoir contrecarré la tentative de coup d'État militaire».



Au-delà de l’attitude républicaine et professionnelle des forces armées béninoises, il faut saluer la population du « Quartier Latin d’Afrique » notamment sa jeunesse, qui a refusé de se laisser influencer par la campagne de désinformation faisant apologie du coup d’Etat menée tambour battant sur les réseaux sociaux. Elle n’a pas accepté de suivre les architectes du chaos et de la manipulation, dont le seul dessein est de faire basculer ce paisible pays dans l’incertitude.



Il faut aussi saluer la posture républicaine des anciens Présidents Nicéphore Soglo et Thomas Yayi Boni mais aussi des partis politiques de l’opposition. Malgré leurs divergences avec le Président Talon, ils ont opté de défendre la dé mocratie et l’ordre constitutionnel menacés par les forces obscurantistes.





Les frappes chirurgicales menées par des aéronefs nigérians sur les positions des mutins et l’annonce d’un déploiement de la force en at tente de la Cédéao sont de bons augures pour la préservation et la défense des acquis démocra tiques dans une sous-région réputée par ses coups d’Etat. Ces actions de l’organisation sous régionale sonnent-elles ainsi la fin de la passivité des dirigeants communautaires face à ce phéno mène ?



La suite des événements nous édifiera !



Le dernier coup d’Etat au Bénin a été réalisé par Mathieu Kérékou en 1972. Mais depuis 1990, ce pays vit une expérience démocratique marquée par une alternance au pouvoir. Élu en 2016, le Président Patrice Talon s’apprête à céder le pou voir en avril prochain au vainqueur des élections.



Par Chiaka Doumbia



