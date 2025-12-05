Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme : Les preux chevaliers honorés par le Chef de l’Etat ! - abamako.com

News Politique Article Politique Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme : Les preux chevaliers honorés par le Chef de l’Etat ! Publié le lundi 15 decembre 2025 | Le challenger

L’administration du département de la Justice et des Droits de l’Homme vient d’être doublement honorée à travers son Secrétaire général, Boubacar Sidiki Diarrah et son Directeur des Finances et du Matériel, Moussa Kissima Traoré.



Ces deux cadres émérites, acteurs majeurs de la réforme en cours dans cet important département de l’Etat sous la houlette du ministre Mamoudou Kassogué, viennent d’être élevés au Grade de Chevalier de l’Ordre national du Mali.





Le preux chevalier désignait le guerrier idéal au Moyen-âge. Il incarnait la bravoure, le courage, la sagesse et la vertu. Le terme tiré du latin prode (« utile ») désigne un homme digne de respect du fait de son courage, sa sagesse, sa loyauté, son sens de l’honneur. Le Grand Chancelier des Ordres nationaux, l’infatigable Général Sagafourou ne dit pas autre chose. Le Chevalier de l'Ordre National du Mali, explique-t-il, est le premier grade de la haute distinction honorifique malienne créée en 1963 pour récompenser les services exceptionnels et la fidélité envers la Nation. Il est décerné pour mettre en lumière des mérites d’hommes et de femmes qui œuvrent, souvent dans la discrétion, pour un service public plus performant.



C’est le cas du Secrétaire général et du Directeur des Finances et du Matériel du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme. Car au-delà de l’univers de la justice malienne, Boubacar Sidiki Diarrah et Moussa Kissima Traoré sont connus pour leur engagement sans réserve et leur professionnalisme.



Depuis plusieurs années, ces deux cadres s’investissent à la réussite du renouveau de la justice malienne, un processus piloté de main de maître par le ministre Mamoudou Kassogué conformément aux instructions du président de la Transition. Leurs qualités managériales, mises en relief par leurs visions stratégiques et leur rigueur font d’eux des pièces maîtresses du renouveau en cours à la justice. Leur travail contribue notablement à renforcer la transparence attendue de l’appareil judiciaire, moderniser les outils de gestion et garantir une meilleure allocation des ressources destinées à la justice.





Pour les récipiendaires, cette distinction honorifique constitue certes une marque de reconnaissance de leurs efforts, mais aussi et surtout un encouragement à persévérer vers davantage de résultats.



