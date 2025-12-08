Le Bénin, l’ex-Dahomey, un pays connu pour son instabilité - abamako.com

Le Bénin, l'ex-Dahomey, un pays connu pour son instabilité Publié le lundi 15 decembre 2025 | L'Inter de Bamako

© aBamako.com par Didier Kpassassi et Didier Assogba

Cérémonie d`ouverture du Caucus africain 2016 à Cotonou.

Jeudi 04 Aout 2016. Palais des Congrès de Cotonou. Réunions des directeurs des deux institutions de Breton Woods, des ministres des finances, de l`économie du développement et des gouverneurs des banques centrales des 54 pays d`Afrique. Photo : Le président béninois Patrice Talon Tweet



Le 17 décembre 1967, le Dahomey a battu un record en Afrique qu’aucun autre État africain, placé dans les conditions, où il se trouvait, ne pourrait lui envier. Pour la quatrième fois en sept ans, la stabilité politique était remise en cause: le général Christophe Soglo, à peine revenu d’une visite officielle en France, était déposé par une junte militaire.

Le commandant Maurice Kouandeté formait un gouvernement militaire provisoire. La situation sociale et les activités des syndicats au cours du dernier trimestre 1967 ont été à l’origine de l’épreuve de force qui a provoqué l’éviction du général Soglo. Mais les raisons de cette instabilité politique quasi endémique sont plus lointaines.

L’ex-Dahomey a connu six (06) coups d’État militaires en neuf (09) ans. Le premier le 28 octobre 1963, le second le 22 décembre 1965 par le général Christophe Soglo, le troisième le 17 décembre 1967, le quatrième le 10 décembre 1969 par le lieutenant-colonel Maurice Kouadeté, le cinquième le 26 juin 1968 par des jeunes militaires regroupés au sein du Comité militaire pour la Refondation (CMR) qui confient le pouvoir à Émile Derlin Zinsou, le sixième le 26 octobre 1972 par le commandant Mathieu Kérékou, chef d’État-major adjoint de l’armée au moment des faits. Kérékou renverse le Conseil présidentiel composé de Hubert Maga, Sourou Migan Apithy et Justin Ahomadegbé.

Le ton a été donné en Afrique par le Bénin avec l’organisation d’une conférence des forces vives de la nation en février 1990 qui a balisé le chemin vers l’instauration de la démocratie.

