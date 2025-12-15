Élection du Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali: Madiou Simpara le grandissime favori pour un second mandat à la tête de la CCIM - abamako.com

© aBamako.com par MS

Mandjou Simpara

Le célèbre opérateur économique Madiou Simpara et de surcroit Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali est candidat pour un second mandat à la tête de la CCIM. Au regard de son bilan et compte tenu de sa grande prestance face aux autres prétendants à ce poste, Madiou Simpara est le grandissime favori pour rempiler une seconde fois à la tête de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali CCIM. D’ailleurs pour rendre sa réélection encore plus facile, le richissime opérateur économique, natif de Banamba, s’est fait entourer par d’autres sommités du domaine tels que Kissima dit Bakissima Sylla Président du Conseil Malien des Chargeurs et Boubacar Tandia, l’un des vice-présidents de la CCIM. Ce dernier est d’ailleurs le Directeur de campagne et Kanadji Bamba Yaya assure la coordination. Si, comme dit l’adage aucun match n’est joué d’avance, celui qui oppose Madiou Simpara aux deux autres candidats déclarés semble déjà gagner à moitié. Le 8 février 2026, jour du scrutin les opérateurs économiques nous donneront raison ou tort. En attendant voyons ce qui fait la force du candidat Madiou Simpara et surtout ses chances de gagner ce scrutin.

Pour rappel c’est le 19 novembre 2025 que le ministre de l’industrie et du Commerce, par arrêté numéro 5189/MIC-SG, a fixé la date du scrutin au 8 février 2026, ainsi que les heures d’ouverture et de clôture du scrutin. Après cet arrêté officiel le candidat Madiou Simpara a mis en place sa Direction de campagne avec comme Directeur Boubacar Tandia dit Sancho et comme coordinateur ou superviseur Kanadji Bamba Yaya. Pourquoi Madiou Simpara est le grandissime favori du scrutin, c’est d’abord pour son bilan. Ainsi dans un pays confronté à des défis multiples notamment sécuritaire, économique et social le rôle du secteur privé n’a jamais été aussi décisif aussi pragmatique que sous la présidence de Madiou Simpara. Ainsi sous sa présidence la CCIM n’a pas joué seulement un rôle représentatif, elle s’est surtout affirmée en facilitant l’approvisionnement du pays en denrées de première nécessité. Que dire du Dialogue qu’il n’a jamais rompu avec les autorités et surtout de la défense des mesures concrètes pour soutenir l’investissement local, la compétitivité des PME et la sécurisation des activités commerciales. Au-delà du bilan qui semble positif, l’autre atout que Madiou Simpara a, semble-t-il est la confiance dont il jouit auprès des autres opérateurs économiques et surtout des potentiels électeurs qui semblent trouver en lui un allié sûr. Selon ses collaborateurs, il est humble, ouvert, disponible et d’un commerce facile. En tout cas sauf revirement de dernières minutes sinon Madiou Simpara a le vent en poupe et auréolé d’un bilan qui plaide largement en sa faveur, le match semble déjà plié et la victoire pour ne pas dire qu’elle est déjà acquise, est largement à portée de main, eu égard aux multiples soutiens. En tout cas si les tendances, en termes de soutien, se confirmaient on pourrait affirmer sans risque de se tromper que Madiou Simpara rempilera pour un second mandat à la tête de la CCIM au grand bonheur du secteur privé en général et des opérateurs économiques en particulier.

Youssouf Sissoko

