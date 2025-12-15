L’ancien Premier ministre, Choguel Kokalla Maiga, salue les efforts de mise en œuvre des recommandations des ANR relatives à la gestion de nos ressources minérales et minières. - abamako.com

Publié le mardi 16 decembre 2025

Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba

Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York.



Depuis sa cellule de détention à Koulikoro, l’ancien Premier ministre, Choguel Kokalla Maiga, continue son combat pour le Mali, en s’intéressant à la situation nationale de notre pays.

L’ancien Premier ministre apprécie la mise en application des recommandations des ANR, tenues en décembre 2021, sur les questions relatives à l’économie, à la planification du développement, à l’organisation et à l’aménagement du territoire, à savoir :

- favoriser l’accès des entreprises nationales à la commande publique et à la sous-traitance des entreprises minières ;

- élaborer une politique nationale de contenu local (notamment au niveau du secteur minier) ;

- auditer tous les permis miniers, notamment ceux dont les bénéficiaires ne respectent pas les textes sur la protection de l’environnement ;

- augmenter la participation de l’État au capital des sociétés minières…

Ainsi, Choguel Kokalla Maiga salue les résultats probants obtenus à la suite des négociations récentes avec des sociétés minières travaillant au Mali, négociations qui ont permis d’augmenter les recettes fiscales du pays. En effet, les recettes fiscales minières au Mali ont substantiellement augmenté grâce au nouveau code minier adopté en 2023 et aux audits récents, ce qui a permis à notre pays de récupérer plus d'un milliard de dollars d'arriérés et d'espérer plus d'un milliard de dollars supplémentaires par an. Ces réformes augmentent la participation de l'État malien (à 35%), relèvent les redevances (7,5% sur l'or) et suppriment les exonérations, transformant le secteur minier en moteur budgétaire clé pour le Mali. L’accord obtenu entre le Mali et la compagnie qui gère la plus grande mine du Mali (Loulo-Gounkoto), Barrick Gold, en est un exemple parfait.

Choguel Kokalla Maiga encourage les responsables des départements en charge de l’Économie et des Finances, des Mines, et de la Refondation, à continuer sur la même lancée pour que les ressources minérales et minières brillent pour tous les Maliens.

Comment ne pas reconnaître ici la vision stratégique du CS/M5-RFP qui avait mis, déjà en mai 2021, dans ses 10 points et 17 mesures que « le gouvernement de transition politique procédera à l'audit des dettes du Mali, de l'Audit du patrimoine de l’État, de l'audit de l'or du Mali et de l'audit des fonds d'aide au développement. » ?

Choguel Kokalla Maiga rappelle que chaque fois que les intérêts du peuple sont mis en avant, la souveraineté de la Nation s’en porte mieux.

Aussi invite-t-il chaque citoyen et chaque citoyenne à mettre les intérêts du pays au-dessus de tout car les hommes passent mais la Nation est éternelle.

Il demande à ses compatriotes de tenir donc bon !

De marcher la tête haute et d’avancer !

Et que Dieu bénisse le Mali et l’AES !

Lundi, le 15 décembre 2025

Équipe Com/PM Choguel