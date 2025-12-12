Bamako / Réunion des hauts fonctionnaires de l’AES : le Burkina Faso réaffirme son engagement pour une Confédération souveraine et solidaire - abamako.com

Bamako / Réunion des hauts fonctionnaires de l'AES : le Burkina Faso réaffirme son engagement pour une Confédération souveraine et solidaire Publié le mardi 16 decembre 2025

A l’occasion de l’ouverture de la réunion des hauts fonctionnaires de la Confédération des États du Sahel (AES), prélude à la session confédérale du Conseil des Ministres, le Chef de la délégation du Burkina Faso a exprimé ce lundi 15 décembre 2025, au nom de son pays, sa profonde gratitude au Gouvernement et au peuple frères de la République du Mali pour l’accueil chaleureux et fraternel réservé aux différentes délégations.



Il a souligné la portée politique majeure de cette rencontre, qui traduit la volonté commune du Burkina Faso, du Mali et du Niger de bâtir un espace confédéral souverain, sécurisé et prospère, en phase avec les aspirations profondes des peuples du Sahel.



Le représentant burkinabè a également rendu un hommage appuyé au leadership visionnaire de Leurs Excellences le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Président en exercice de la Confédération des États du Sahel, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, et le Général d’Armée Abdourahamane TIANI, Président de la République du Niger, dont l’engagement constant constitue la boussole stratégique de l’AES.



Réaffirmant la disponibilité totale de la délégation burkinabè à contribuer activement au succès des travaux, il a appelé au renforcement de l’esprit de fraternité, de solidarité et de loyauté qui fonde la dynamique confédérale, convaincu que seule l’unité permettra de transformer l’espérance des peuples sahéliens en résultats concrets et durables.



