Kolondiéba : l’aviation des FAMa neutralise plusieurs terroristes et détruit des bases des GAT
Publié le mardi 16 decembre 2025  |  aBamako.com
Cérémonie
© aBamako.com par A.S
Cérémonie de remise officielle et de présentation des aéronefs acquis dans le cadre de la LOPM
Bamako, le 04 octobre 2017 à la base aérienne de Sénou. Le Président de la République a, en compagnie de son ministre de la défense, réceptionné deux avions de transport de troupes et deux hélicoptères de combat qui s`inscrivent dans le cadre de la Loi d`Orientation et de Programmation Militaire (LOPM) 2015-2019.
Comment




Dans le cadre d'une mission d'appui aérien au profit d'un convoi de carburant sur l'axe Kadiana-Kolondiéba-Bougouni, l'aviation des FAMa a effectué des frappes sur deux bases des GAT (groupes armés terroristes) situées en forêt, dont l'une à l'est de Kolondiéba et l'autre au sud-est de Wakoro, dans la région de Bougouni.

Plusieurs terroristes ont été neutralisés et d'importants matériels détruits.

L'État-Major Général des Armées se félicite de la proactivité des forces sur le terrain et les encourage à persévérer dans ce sens sur l'ensemble du territoire national.
