Kolondiéba : l’aviation des FAMa neutralise plusieurs terroristes et détruit des bases des GAT

Dans le cadre d'une mission d'appui aérien au profit d'un convoi de carburant sur l'axe Kadiana-Kolondiéba-Bougouni, l'aviation des FAMa a effectué des frappes sur deux bases des GAT (groupes armés terroristes) situées en forêt, dont l'une à l'est de Kolondiéba et l'autre au sud-est de Wakoro, dans la région de Bougouni.



Plusieurs terroristes ont été neutralisés et d'importants matériels détruits.



L'État-Major Général des Armées se félicite de la proactivité des forces sur le terrain et les encourage à persévérer dans ce sens sur l'ensemble du territoire national.