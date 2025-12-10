Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Marché financier régional : 30 milliards pour le Mali
Publié le mercredi 17 decembre 2025  |  Mali Tribune
© Autre presse par DR
Des billets de banque
Belle moisson du Mali ce mercredi 10 décembre sur le marché régional des titres publics de l’Uémoa par voie adjudication. Bamako y a réussi à mobiliser 30 milliards de F CFA de bons et obligations de trésor.

Deux semaines après sa sortie sur le marché régional des titres publics de l’Uémoa, le Mali y retourne encore en ce premier décade du mois de décembre. Pour cette fois, le trésor public a sollicité l’Umoa-Titres pour lever des titres d’un montant de 30 milliards de F CFA. Une demande répondue favorablement par les investisseurs de l’espace.


Au cours de l’opération, ces derniers lui ont soumis plus de 42 milliards F CFA, plus que le montant demandé, soit un de couverture de 142,34 % du montant mis en adjudication par les soumissions

Prudent, le trésor n’a retenu que 32, 9 milliards des maturités d’un an et trois ans. Il a rejeté les 9,7 milliards F CFA de surplus.

Sur l'enveloppe, les bons du trésor représentent 22,3 milliards. Les obligations du trésor de 3 ans, quant à elles, s’élèvent à 10, 6 milliards.

Cependant, il n’a pas eu de soumissions, cette fois-ci, des investisseurs sur les Obligations assimilables du trésor de 5 ans de Bamako contrairement à l’opération précédente fin novembre où il avait réussi à collecter 13,1 milliards OAT sur les 40 milliards obtenus.

Suivant les chiffres de l’Umoa-titres, le Mali a réalisé ce 10 décembre 2025, « sa 33e intervention sur la maturité 364 jours, sa 30e intervention sur la maturité 3 ans et sa 25 e intervention sur la maturité 5 ans ».


Kadiatou Mouyi Doumbia
