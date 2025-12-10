Marché financier régional : 30 milliards pour le Mali - abamako.com

Marché financier régional : 30 milliards pour le Mali Publié le mercredi 17 decembre 2025 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

Des billets de banque

Belle moisson du Mali ce mercredi 10 décembre sur le marché régional des titres publics de l’Uémoa par voie adjudication. Bamako y a réussi à mobiliser 30 milliards de F CFA de bons et obligations de trésor.



Deux semaines après sa sortie sur le marché régional des titres publics de l’Uémoa, le Mali y retourne encore en ce premier décade du mois de décembre. Pour cette fois, le trésor public a sollicité l’Umoa-Titres pour lever des titres d’un montant de 30 milliards de F CFA. Une demande répondue favorablement par les investisseurs de l’espace.





Au cours de l’opération, ces derniers lui ont soumis plus de 42 milliards F CFA, plus que le montant demandé, soit un de couverture de 142,34 % du montant mis en adjudication par les soumissions



Prudent, le trésor n’a retenu que 32, 9 milliards des maturités d’un an et trois ans. Il a rejeté les 9,7 milliards F CFA de surplus.



Sur l'enveloppe, les bons du trésor représentent 22,3 milliards. Les obligations du trésor de 3 ans, quant à elles, s’élèvent à 10, 6 milliards.



Cependant, il n’a pas eu de soumissions, cette fois-ci, des investisseurs sur les Obligations assimilables du trésor de 5 ans de Bamako contrairement à l’opération précédente fin novembre où il avait réussi à collecter 13,1 milliards OAT sur les 40 milliards obtenus.



Suivant les chiffres de l’Umoa-titres, le Mali a réalisé ce 10 décembre 2025, « sa 33e intervention sur la maturité 364 jours, sa 30e intervention sur la maturité 3 ans et sa 25 e intervention sur la maturité 5 ans ».





Kadiatou Mouyi Doumbia



