Lettre à grand-père : Il était une fois, dans un village… Publié le mercredi 17 decembre 2025 | Mali Tribune

Une petite fumée s’apercevait dans les buissons. Elle était anodine, mais un homme en informa les villageois. "Jamais de fumée sans feu", cria-t-il, ajoutant : "C’est du feu, rassemblons-nous pour l’éteindre !" Un autre homme surgit et rétorqua : "C’est faux, ce n’est pas du feu. C’est de la fumée. Vaquez à vos occupations ! Celui qui dit feu n’est qu’ennemi".

Les villageois écoutèrent le deuxième homme allèrent à leurs occupations. Quelques jours plus tard, une flamme prît place de la fumée et consumait la brousse. L’homme revint et cria : "Sortez, il y a du feu. C’est de l’incendie. Le vent souffle vers le village, sortez vite avant que le feu n’embrase le village !" Le deuxième sortit de nouveau : "Qui ne connait pas les feux de brousse ? Circulez !"





Les villageois reprirent en chœur : "C’est du feu de brousse !" Chacun continua son petit métier, les enfants à jouer et les femmes dans les ménages. Le village fit le sourd et l’aveugle et choisit ce qu’il voulait entendre. Le feu avançait. Les oiseaux babillaient et fuyaient. Les serpents rampaient. Les cris des animaux sauvages se faisaient entendre partout. La forêt brûlait. Le village faisait toujours le sourd.



Quelques moments plus tard, les premières maisons du village commencèrent à sentir la chaleur du feu. L’homme revint et appela à l’effort. Cette fois, il fut entendu par ceux dont les maisons brûlaient. Pour les autres, ce n’était toujours pas une urgence, car le deuxième homme était revenu à la charge : "Ce feu a été allumé par d’autres villages voisins. Ils n’aiment pas notre village. Ils sont ennemis".



Le premier homme continua son prêche : "Rassemblons-nous ! Faisons face au problème ! Le feu fait des ravages. Nos moyens ne sont pas efficaces. La méthode n’est pas bonne. Au lieu d’éteindre le feu, nous sommes en train de l’allumer" ! Face à lui, le deuxième reprit : "Ne l’écoutez pas ! Il est ennemi du village. Même s’il y a du feu, pourquoi en parler. Il critique nos moyens et manières. Ennemi !"



Par finir, le village écouta le deuxième homme, interdit la parole au premier et il n’eut aucun troisième. Le feu faisait ravage et les hommes continuèrent à se battre sans jamais se remettre en cause. Pis, personne n’en parlait, car peu en savait. Le feu consumait face au silence. Le silence guérit-il le cancer ?





Cher grand-père, ma 331e lettre !



Lettre de Koureichy



