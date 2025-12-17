Région de Koulikoro : Journée mondiale des sols, 2e édition - abamako.com

Région de Koulikoro : Journée mondiale des sols, 2e édition Publié le mercredi 17 decembre 2025 | Mali Tribune

L’Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée (IPR/Ifra), de Katibougou dans la région de Koulikoro, a abrité la 2e édition de la Journée mondiale des sols au Mali, la semaine dernière.



La cérémonie a été coprésidée par le ministre de l’Agriculture Daniel Siméon Kelema et celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Pr. Bouréma Kansaye.





Chaque 5 décembre, le monde célèbre les sols à travers la Journée internationale des sols. Cette année, le Mali, en collaboration avec les ONG Alliance pour la révolution verte (Agra), le Centre international pour la fertilité des sols (IFDC) et d’autres structures, a célébré la Journée des sols sous le thème : "Des sols sains pour des villes sains".



A l’ouverture du forum, le ministre de l’Agriculture, Daniel Siméon Kelema, a signalé qu’à travers la thématique, l'événement mettra en lumière le rôle d'une gestion durable des sols pour des villes résilientes par la biodiversité et la sécurité alimentaire. Pour ce faire, poursuivra le ministre, il devra aboutir à des résultats concrets pour la consolidation de l'agenda national sur la santé des sols.



Le forum s’est articulé autour de plusieurs panels animés sur la santé des sols et les innovations scientifiques, une foire exposition, des visites du laboratoire de l’Institut polytechnique IPR/Ifra de la Katibougou. Il y a eu aussi des discussions et échanges de haut niveau et des sessions techniques entre acteurs privés (ONG et entreprises) et publics (ministères et autres) sur l’avenir du sol au Mali.



A la fin des travaux, dans un communiqué final, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Pr. Bouréma Kansaye, a annoncé "l'élaboration d'un plan d'action national sur la santé des sols et les engrais, la création d’un réseau d’ambassadeurs et une plateforme nationale multi-acteurs dédiée à la santé des sols dans le but de favoriser la coordination entre les institutions publiques, les chercheurs, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers".





Le ministre Kansaye a beaucoup apprécié la participation et l’engagement durable de la jeunesse dans les stratégies nationales de gestion des sols. Pour lui, le forum, à travers ses activités, a mis en lumière l’exigence d'une gestion durable des sols pour des villes résilientes, la biodiversité et la sécurité alimentaire.



Koureichy Cissé



Mali Tribune